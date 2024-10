Серіал "Остання ніч у Треморі" (The Last Night at Tremore Beach, La última noche en Tremor) створений за мотивами однойменного роману Мікеля Сантьяго. Це психологічний трилер із заплутаним сюжетом та зловісною атмосферою, пише Кіно 24.

"Остання ніч у Треморі" – це мінісеріал, що складається з 8 епізодів. У головних ролях – Хав'єр Рей, Анна Марія Польвороса, Аннік Вертс та інші.

Про що розповідає серіал

Музикант і композитор, який переживає кризу, усамітнюється в прибережному селі на півночі, щоб закінчити свою останню роботу. Його єдиними сусідами на багато миль навколо є подружня пара, що живе в сусідньому будинку. Після серйозної аварії під час шторму музикант починає переживати жахливі видіння про своїх сусідів,

– мовиться в описі проєкту.

У центрі сюжету – талановитий композитор Алекс, який перебуває у непростому періоді свого життя. Після травматичного розлучення він тікає від задушливого міського життя, щоб віднайти спокій у закутку Ірландії на березі моря.

Алекс вирішує оселитися у занедбаному будинку на пляжі Тремор-Біч, навколо якого лиш скелі та океан. Чоловіку здається, що саме тут вдасться знайти натхнення та відновити свої сили. Він гуляє берегом, збирає мушлі та насолоджується життям без телефону й згадок про минуле. Також композитору нарешті вдається повернутися до музики.

Все змінюється, коли на пляжі розгортається страшна буря. Після того, як в Алекса вдаряє блискавка, його життя стає огорнене містикою. Він починає бачити тривожні видіння, що згодом починають здійснюватися. Вони стосуються його сусідів, друзів, близьких й з часом стають дедалі яскравішими. Алекс повинен розшифрувати послання цих видінь та захистити найдорожчих.

"Остання ніч у Треморі": дивіться трейлер онлайн

Серіал сподобається прихильникам містичних та заплутаних історій, де губиться межа між уявним та реальним.

На IMDb стрічку оцінили на 6,3 бала з 10. "Остання ніч у Треморі" оцінює змішані відгуки – комусь серіал здається розтягнутим і банальним, водночас глядачі відзначають якісну акторську гру та інтригу, що не відпускає до самого кінця.