Звездный состав и множество побед предыдущей картины режиссера интригует зрителя. По сюжету вечные, бессмертные пришельцы, которые тысячи лет прятались на Земле, объединяются, чтобы защитить человечество от злых демонов девиантов.

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Что показали в новом фрагменте

В ролике снимали сцену в болливийском стиле на съемочной площадке Шандар Дастан Икарис. Кинго всех похвалил, что все снято хорошо. В перерыве между съемками он увидел своих друзей из колледжа Икариса, Спрайта и Серси. Кинго рассказывает Икарису, что он сыграл его роль, хвалит свой костюм. Однако, друзья настаивают, что им и директору стоит поговорить с Кинго наедине. Он приглашает их к себе в гримерку и рассказывает о следующей сцене, в которой он будет сниматься. Кинго все время пытается отойти от темы, друзья насторожены и целенаправленно нуждаются в разговоре с ним. Они хотят сказать, что Девианты вернулись, что они не знают, сколько их. Икарис, Спрайт и Серси просят Кинго поехать с ними.

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Интересные факты о фильме"вечные"

"Вечные" – двадцать шестая лента в рамках киновселенной Marvel.

Режиссером фильма стала Хлои Чжао, которая на Оскаре 2021 года одержала победу за свою картину "Земля кочевников" в номинации за лучшую режиссерскую работу.

"Вечные" ввели в киновселенную целый отряд персонажей.

Фильм сейчас показывает самый низкий рейтинг от критиков. На Rotten Tomatoes оценка ленты становится все ниже. 29 октября рейтинг от кинокритиков составлял 63%, а сегодня уже 60%.

Что касается отзывов: большинству фильм понравился. Рецензенты отмечают необычный подход режиссера Хлои Чжао, хвалят масштабность и визуальную составляющую "Вечных". Однако, критики не оценили атмосферу фильма.

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