Зірковий склад та безліч перемог попередньої картини режисерки інтригує глядача. За сюжетом вічні, безсмертні прибульці, які тисячі років ховалися на Землі, об'єднуються аби захистити людство від злих демонів Девіантів.

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Що показали у новому фрагменті

У ролику знімали сцену у боллівійському стилі на знімальному майданчику Шандар Дастан Ікаріс. Кінґо усіх похвалив, що все знято добре. У перерві між зйомками він побачив своїх друзів з коледжу Ікаріса, Спрайт та Серсі. Кінґо розказує Ікарісу, що він зіграв його роль, хвалить свій костюм. Однак, друзі наполягають, що їм та директору варто поговорити з Кінґо наодинці. Він запрошує їх до себе в гримерку і розказує про наступну сцену, в якій він буде зніматися. Кінґо весь час намагається відійти від теми, друзі насторожені та цілеспрямовано потребують розмови з ним. Вони хочуть розказати, що Девіанти повернулися, що вони не знають, скільки їх. Ікаріс, Спрайт та Серсі просять Кінґо поїхати з ними.

"Вічні" 2021: дивіться онлайн новий фрагмент Bollywood

Цікаві факти про фільм "Вічні"

"Вічні" – двадцять шоста стрічка у межах кіновсесвіту Marvel

Режисеркою фільму стала Хлої Чжао, яка на Оскарі 2021 року отримала перемогу за свою картину "Земля кочівників" у номінації за найкращу режисерську роботу.

"Вічні" ввели у кіновсесвіт Marvel цілий загін персонажів.

Фільм наразі показує найнижчий рейтинг від критиків. На Rotten Tomatoes оцінка стрічки стає все нижчою. 29 жовтня рейтинг від кінокритиків складав 63 %, а сьогодні вже 60 %.

Щодо відгуків: більшості фільм сподобався. Рецензенти відзначають незвичайний підхід режисера Хлої Чжао, хвалять масштабність і візуальну складову "Вічних". Однак, критики не зацінили атмосферу фільму.

"Вічні" 2021: дивіться український трейлер