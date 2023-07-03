Победа будет за дубляжем, – Денисенко не поддержала показ англоязычных фильмов в оригинале

Владимир Зеленский инициировал показ англоязычного кино в кинотеатрах без украинского дубляжа. Актриса Наталья Денисенко выступила против – по ее мнению, украинский дубляж – это "бриллиант".

Актриса Наталья Денисенко, звезда сериала "Зв'язок", высказалась о законопроекте о сокращении украинского дубляжа. 24 Канал спросил у актрисы, поддерживает ли она показ фильмов на английском.

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Наталья Денисенко против запрета дубляжа

Актриса высказала мнение о том, что украинский язык только зацвел, как решили сократить дублирование. По мнению Денисенко, норма законопроекта о статусе на английском языке – это ошибка.

Мы с коллегами обязательно будем создавать петицию и обжаловать этот законопроект. Я не думаю, что украинцы откажутся от такого кайфа как украинский дубляж. Потому что только мы начали общаться исключительно на украинском, пользоваться им на полный, возрождать свой язык и культуру, как уже забирают дублирование фильмов и сериалов на украинском,

– поделилась Денисенко.

Звезда предложила интересную альтернативу – предложить зрителям три сеанса: один с дубляжом, другой с украинскими субтитрами на языке оригинала.

"И посмотрим, на какие ленты будут ходить зрители. Уверена, что победа будет за дубляжем! Ведь это продолжение нашей культуры и, в частности, пропаганда родного языка".

Уверена, что украинский дубляж – это бриллиант! Иногда оригинал не так крут, как адаптация на украинском. Потому я не поддерживаю показ англоязычных фильмов в оригинале в кинотеатрах.



Наталья Денисенко / Фото Нового канала