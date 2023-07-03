Акторка Наталка Денисенко, зірка серіалу "Зв'язок", висловилась про законопроєкт щодо скорочення українського дубляжу. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.
Дивіться також "26 сцен за один день": Наталка Денисенко про серіал "Зв'язок", в якому герої спілкуються онлайн
Наталка Денисенко проти заборони дубляжу
Акторка висловила думку про те, що українська мова тільки-но заквітнула, як вирішили скоротити дублювання. На думку Денисенко, норма законопроєкту про статус англійською – це помилка.
Ми з колегами обов'язково будемо створювати петицію та оскаржувати цей законопроєкт. Я не думаю, що українці відмовляться від такого кайфу, як український дубляж. Бо щойно ми почали спілкуватися виключно українською, користуватися нею на повну, відроджувати свою мову й культуру, як вже забирають дублювання фільмів і серіалів українською,
– поділилась Денисенко.
Зірка запропонувала цікаву альтернативу – запропонувати глядачам три сеанси: один з дубляжем, інший з українськими субтитрами мовою оригіналу.
"Впевнена, що перемога буде за дубляжем! Адже це продовження нашої культури й, зокрема, пропагування рідної мови".
Упевнена, що український дубляж – це діамант! Іноді оригінал не такий крутий, як адаптація українською. Тому я не підтримую показ англомовних фільмів в оригіналі в кінотеатрах.
Наталка Денисенко / Фото Нового каналу
- Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 червня вніс законопроєкт щодо статусу англійської мови. Президент ініціював показ англомовного кіно лише в оригіналі з 2027 року. Це викликало бурхливу реакцію українців: одні вважають, що статус англійської не має зачіпати кіногалузь, а комусь ініціатива щодо частини стрічок в оригіналі сподобалась.
- Заступниця голови комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що дубляж не замінюватимуть. Законопроєкт буде темою для обговорень та потребує допрацювань.