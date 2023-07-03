Акторка Наталка Денисенко, зірка серіалу "Зв'язок", висловилась про законопроєкт щодо скорочення українського дубляжу. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

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Наталка Денисенко проти заборони дубляжу

Акторка висловила думку про те, що українська мова тільки-но заквітнула, як вирішили скоротити дублювання. На думку Денисенко, норма законопроєкту про статус англійською – це помилка.

Ми з колегами обов'язково будемо створювати петицію та оскаржувати цей законопроєкт. Я не думаю, що українці відмовляться від такого кайфу, як український дубляж. Бо щойно ми почали спілкуватися виключно українською, користуватися нею на повну, відроджувати свою мову й культуру, як вже забирають дублювання фільмів і серіалів українською,

– поділилась Денисенко.

Зірка запропонувала цікаву альтернативу – запропонувати глядачам три сеанси: один з дубляжем, інший з українськими субтитрами мовою оригіналу.

"Впевнена, що перемога буде за дубляжем! Адже це продовження нашої культури й, зокрема, пропагування рідної мови".

Упевнена, що український дубляж – це діамант! Іноді оригінал не такий крутий, як адаптація українською. Тому я не підтримую показ англомовних фільмів в оригіналі в кінотеатрах.



Наталка Денисенко / Фото Нового каналу