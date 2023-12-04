Главные роли в этом сериале сыграли Ханде Эрчел и Бурак Дениз, уже игравшие влюбленных в ленте "Любовь не понимает слов". Легендарная пара вернулась на экраны, чтобы снова очаровать публику.

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О чем сериал "Совершенно другой человек"

Главная героиня Лейла долгое время работала прокурором в Муше. Она переезжает к родителям в Стамбул, где быстро находит работу по специальности – начинает расследование гибели местного бизнесмена.

Девушка стремится узнать правду, поэтому обращает внимание на каждую деталь и все тонкости произошедшего. Однажды она знакомится с Кенаном – журналистом, которому тоже интересна смерть бизнесмена. К тому же мужчина страдает раздвоением личности.

"Совершенно другой человек": смотрите онлайн трейлер сериала

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Это не первый сериал, в котором Ханде Эрчел покорила зрителей по всему миру. Ленты "Совершенно другой человек" пока нет в украинском дубляже, она доступна только с субтитрами, однако вы можете насладиться еще и другими сериалами с любимой актрисой, которые есть в качественной украинской озвучке.