Головні ролі у цьому серіалі зіграли Ханде Ерчел та Бурак Деніз, які вже грали закоханих у стрічці "Любов не розуміє слів". Легендарна пара повернулася на екрани, щоб знову зачарувати публіку.

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Про що серіал "Зовсім інша людина"

Головна героїня Лейла тривалий час працювала прокурором в Муші. Вона переїжджає до батьків у Стамбул, де швидко знаходить собі роботу за фахом – починає розслідування загибелі місцевого бізнесмена.

Дівчина прагне дізнатися правду, тож звертає увагу на кожну деталь та всі тонкощі того, що сталося. Одного разу вона знайомиться з Кенаном – журналістом, якому також цікава смерть бізнесмена. До того ж чоловік страждає на роздвоєння особистості.

"Зовсім інша людина": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Це не перший серіал, у якому Ханде Ерчел підкорила глядачів у всьому світі. Стрічки "Зовсім інша людина" наразі немає в українському дубляжі, вона доступна лише з субтитрами, однак ви можете насолодитися ще й іншими серіалами з улюбленою акторкою, які є в якісній українській озвучці.