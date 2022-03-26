Недавно Путин сравнил критику автора "Гарри Поттера" из-за трансгендерных взглядов с той, с которой столкнулись российские культурологи. Он заявил, что Роулинг " отменили", потому что она "не удовлетворяла требованиям поклонников гендерных прав".

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Кроме того, во время встречи с победителями премий в области культуры и искусства, запрет российских писателей Путин сравнил с цензурой в фашистской Германии.

"Недавно "отменили" детскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она – автор книг, разошедшихся по миру сотнями миллионов экземпляров – не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод", – сказал российский диктатор.

Джоан Роулинг ответила Путину

Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление или сажает в тюрьму и травит своих политических оппонентов,

– ответила Роулинг.



Джоан Роулинг ответила Путину / Скриншот с твитера Роулинг

Как видим, к своему посту Роулинг прикрепила фотографию российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося сейчас в тюрьме в России. Напомним, сначала его отравили, а затем, после лечения в Германии, приговорили к 9 годам колонии строгого режима.