"Дюна", "В руках пса", "Белфаст": BAFTA-2022 объявила номинантов кинопремии
Источник:BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA-2022 объявила номинантов на эту премию. Торжественная церемония состоится 13 марта.
Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне, в воскресенье, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.
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Премия BAFTA является открытой для творцов в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.
В этом году больше всего номинаций получил фильм "Дюна" (11), второе место занял "В руках пса" (8), третье заняла лента "Белфаст" (6). По 5 номинаций получили картины "007: Не время умирать", "Вестсайдская история", "Лакричная пицца".
Номинанты на премию BAFTA-2022
"Лучший фильм"
- "Белфаст";
- "Не смотрите вверх";
- "Дюна";
- "Лакричная пицца";
- "В руках пса".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии
"Лучший актер"
- Адиль Ахтар – "Али и Ава";
- Махершала Али – "Лебединая песня";
- Бенедикт Камбербэтч – "В руках пса";
- Леонардо Ди Каприо – "Не смотрите наверх";
- Стивен Грэм – "Точка кипения";
- Уилл Смит – "Король Ричард".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии
Лучший актер второго плана
- Майк Фейст – "Вестсайдская история";
- Киран Хайндс – "Белфаст";
- Трой Коцур – "CODA: в ритме сердца";
- Вуди Норман – "Давай, давай";
- Джесси Племенс – "В руках пса";
- Коди Смит-Макфи – "В руках пса".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии
Лучшая актриса
- Леди Гага – "Дом Гуччи";
- Алана Хаим – "лакричная пицца";
- Эмилия Джонс – "CODA: в ритме сердца";
- Ренате Реинсве – "Худший человек в мире";
- Джоэнна Скенлен – "После любви";
- Тесса Томпсон – "Прохождение".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии
"Лучшая актриса второго плана"
- Каитриона Белфи – "Белфаст";
- Джесси Бакли – "Незнакомая дочка";
- Ариана Дебозе – "Вестсайдская история";
- Энн Дауд – "Месса";
- Онжаню Эллис – "Король Ричард";
- Рут Негга – "Прохождение".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии
"Лучший фильм на иностранном языке"
- "Сядь за руль моей машины";
- "В руках пса";
- "Параллельная матери";
- Petite Maman;
- "Худший человек в мире".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот
"Лучший документальный фильм"
- "Стать Кусто";
- "Корова";
- "Убегать";
- "Спасение";
- "Лето души".
"Лучший мультфильм"
- "Энканто"
- "Убегать"
- "Лука"
- "Митчелл против Машин"
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот
"Лучший британский фильм"
- "После любви";
- "Али и Ава";
- "Белфаст";
- "Точка кипения";
- "Сирано";
- "Все говорят о Джейми";
- "Дом Гуччи";
- "Прошлой ночью в Сохо";
- "007: Не время умирать";
- "Прохождение".
Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот
Весь список номинантов просматривайте на официальном сайте BAFTA.