"Дюна", "В руках пса", "Белфаст": BAFTA-2022 объявила номинантов кинопремии

3 февраля 2022 , 16:06
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Источник:

BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA-2022 объявила номинантов на эту премию. Торжественная церемония состоится 13 марта.

Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне, в воскресенье, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.

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Премия BAFTA является открытой для творцов в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.

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В этом году больше всего номинаций получил фильм "Дюна" (11), второе место занял "В руках пса" (8), третье заняла лента "Белфаст" (6). По 5 номинаций получили картины "007: Не время умирать", "Вестсайдская история", "Лакричная пицца".

Номинанты на премию BAFTA-2022

"Лучший фильм"

  • "Белфаст";
  • "Не смотрите вверх";
  • "Дюна";
  • "Лакричная пицца";
  • "В руках пса".

 

 


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

"Лучший актер"

  • Адиль Ахтар  –  "Али и Ава";
  • Махершала Али – "Лебединая песня";
  • Бенедикт Камбербэтч – "В руках пса";
  • Леонардо Ди Каприо – "Не смотрите наверх";
  • Стивен Грэм  –  "Точка кипения";
  • Уилл Смит  –  "Король Ричард".


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

 

Лучший актер второго плана

  • Майк Фейст – "Вестсайдская история";
  • Киран Хайндс  –  "Белфаст";
  • Трой Коцур  –  "CODA: в ритме сердца";
  • Вуди Норман  –  "Давай, давай";
  • Джесси Племенс – "В руках пса";
  • Коди Смит-Макфи  –  "В руках пса".


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

Лучшая актриса

  • Леди Гага  –  "Дом Гуччи";
  • Алана Хаим  –  "лакричная пицца";
  • Эмилия Джонс  –  "CODA: в ритме сердца";
  • Ренате Реинсве – "Худший человек в мире";
  • Джоэнна Скенлен – "После любви";
  • Тесса Томпсон  –  "Прохождение".


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

"Лучшая актриса второго плана"

  • Каитриона Белфи  –  "Белфаст";
  • Джесси Бакли – "Незнакомая дочка";
  • Ариана Дебозе – "Вестсайдская история";
  • Энн Дауд – "Месса";
  • Онжаню Эллис – "Король Ричард";
  • Рут Негга – "Прохождение".


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

"Лучший фильм на иностранном языке"

  • "Сядь за руль моей машины";
  • "В руках пса";
  • "Параллельная матери";
  • Petite Maman;
  • "Худший человек в мире".


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот

"Лучший документальный фильм"

  • "Стать Кусто";
  • "Корова";
  • "Убегать";
  • "Спасение";
  • "Лето души".

"Лучший мультфильм"

  • "Энканто"
  • "Убегать"
  • "Лука"
  • "Митчелл против Машин"


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот

"Лучший британский фильм"

  • "После любви";
  • "Али и Ава";
  • "Белфаст";
  • "Точка кипения";
  • "Сирано";
  • "Все говорят о Джейми";
  • "Дом Гуччи";
  • "Прошлой ночью в Сохо";
  • "007: Не время умирать";
  • "Прохождение".


Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот

Весь список номинантов просматривайте на официальном сайте BAFTA.

Автор: Наталія Гулій