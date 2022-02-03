"Дюна", "В руках пса", "Белфаст": BAFTA-2022 объявила номинантов кинопремии

Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA-2022 объявила номинантов на эту премию. Торжественная церемония состоится 13 марта.

Известно, что церемония вручения наград EE British Academy Film Awards состоится в Лондоне, в воскресенье, и будет транслироваться в Великобритании на канале BBC One.

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Премия BAFTA является открытой для творцов в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Хоффман, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джоди Фостер, Скарлетт Йоханссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и тому подобное.

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В этом году больше всего номинаций получил фильм "Дюна" (11), второе место занял "В руках пса" (8), третье заняла лента "Белфаст" (6). По 5 номинаций получили картины "007: Не время умирать", "Вестсайдская история", "Лакричная пицца".

Номинанты на премию BAFTA-2022

"Лучший фильм"

"Белфаст";

"Не смотрите вверх";

"Дюна";

"Лакричная пицца";

"В руках пса".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

"Лучший актер"

Адиль Ахтар – "Али и Ава";

Махершала Али – "Лебединая песня";

Бенедикт Камбербэтч – "В руках пса";

Леонардо Ди Каприо – "Не смотрите наверх";

Стивен Грэм – "Точка кипения";

Уилл Смит – "Король Ричард".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

Лучший актер второго плана

Майк Фейст – "Вестсайдская история";

Киран Хайндс – "Белфаст";

Трой Коцур – "CODA: в ритме сердца";

Вуди Норман – "Давай, давай";

Джесси Племенс – "В руках пса";

Коди Смит-Макфи – "В руках пса".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

Лучшая актриса

Леди Гага – "Дом Гуччи";

Алана Хаим – "лакричная пицца";

Эмилия Джонс – "CODA: в ритме сердца";

Ренате Реинсве – "Худший человек в мире";

Джоэнна Скенлен – "После любви";

Тесса Томпсон – "Прохождение".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

"Лучшая актриса второго плана"

Каитриона Белфи – "Белфаст";

Джесси Бакли – "Незнакомая дочка";

Ариана Дебозе – "Вестсайдская история";

Энн Дауд – "Месса";

Онжаню Эллис – "Король Ричард";

Рут Негга – "Прохождение".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Фото из инстаграма премии

"Лучший фильм на иностранном языке"

"Сядь за руль моей машины";

"В руках пса";

"Параллельная матери";

Petite Maman;

"Худший человек в мире".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот

"Лучший документальный фильм"

"Стать Кусто";

"Корова";

"Убегать";

"Спасение";

"Лето души".

"Лучший мультфильм"

"Энканто"

"Убегать"

"Лука"

"Митчелл против Машин"



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот

"Лучший британский фильм"

"После любви";

"Али и Ава";

"Белфаст";

"Точка кипения";

"Сирано";

"Все говорят о Джейми";

"Дом Гуччи";

"Прошлой ночью в Сохо";

"007: Не время умирать";

"Прохождение".



Номинанты на премию BAFTA-2022 / Скриншот

Весь список номинантов просматривайте на официальном сайте BAFTA.