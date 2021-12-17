"Клондайк" – новый фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный в копродукции с Турцией. В мае 2021 лента стала одним из двух проектов, которые поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция в категории международной копродукции. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Кстати, в Украине проект фильма стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.

Что нам известно о Марине Эр Горбач? Это украинский режиссер, сценаристка, продюсер и член Европейской киноакадемии. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также Школу режиссерского мастерства Анджея Вайды. Фильм "Клондайк" – ее четвертая полнометражная работа. Раньше она работала над такими на проектами:

"Омар и мы",

"Люби меня",

"Рычание черных псов".

"Клондайк": сюжет

В центре событий – местная семья, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Для меня эта картина – "ракета" против страха военной агрессии со стороны России прежде всего для самой себя. "Клондайк" появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокого уважения и благодарности тем, кто отстаивает Украину. И еще: это мечта о мире в Украине,

– объясняет замысел фильма режиссер Марина Эр Горбач.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы").

"Клондайк" 2021: смотрите тизер к ленте

Напомним, мировая премьера "Клондайка" состоится в рамках программы World Cinema Dramatic Competition международного кинофестиваля "Санденс": лента Марины Эр Горбач станет первой в истории украинской игровой лентой в конкурсе главного фестиваля независимого кино в США.

"Сандэнс" и Берлинале – большая возможность для Украины через историю трагедии MH17 привлечь внимание международного зрителя к событиям русско-украинской войны. В то же время присутствие на этих фестивалях свидетельствует о художественной ценности"Клондайка",

– поделился копродюсер фильма Мехмет Багадыр Эр.

Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы фильма

В 2020 году кинопроект "Клондайка" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, который гарантировал телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" был представлен в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия).

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72-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, его возглавит режиссер, сценарист и продюсер М. Найт Шьямалан. Украинский прокат ленты запланирован на 2022 год.