"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. Про це повідомила пресслужба фільму.

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До речі, в Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.

Що нам відомо про Марину Ер Горбач? Це українська режисерка, сценаристка, продюсерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. Фільм "Клондайк" – її четверта повнометражна робота. Раніше вона працювала наж такими проєктами:

"Омар і ми",

"Люби мене",

"Гарчання чорних псів".

"Клондайк": сюжет

У центрі подій – місцева родина, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Для мене ця картина – "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. "Клондайк" з‘явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще: це мрія про мир в Україні,

– пояснює задум фільму режисерка Марини Ер Горбач.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси").

"Клондайк" 2021: дивіться тизер до стрічки

Нагадаємо, світова прем'єра "Клондайку" відбудеться в рамках програми World Cinema Dramatic Competition міжнародного кінофестивалю "Санденс": стрічка Марини Ер Горбач стане першою в історії українською ігровою стрічкою у конкурсі головного фестивалю незалежного кіно у США.

"Санденс" та Берлінале – велика можливість для України через історію трагедії MH17 привернути увагу міжнародного глядача до подій російсько-української війни. Водночас присутність на цих фестивалях свідчить про художню цінність "Клондайку",

– поділився копродюсер фільму Мехмет Баґадир Ер.



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото преслужби фільму

У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

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72-й Берлінський кінофестиваль відбудеться з 10 по 20 лютого 2022 року, його очолить режисер, сценарист та продюсер М. Найт Ш'ямалан. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.