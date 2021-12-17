"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. Про це повідомила пресслужба фільму.
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До речі, в Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.
Що нам відомо про Марину Ер Горбач? Це українська режисерка, сценаристка, продюсерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. Фільм "Клондайк" – її четверта повнометражна робота. Раніше вона працювала наж такими проєктами:
- "Омар і ми",
- "Люби мене",
- "Гарчання чорних псів".
"Клондайк": сюжет
У центрі подій – місцева родина, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.
Для мене ця картина – "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. "Клондайк" з‘явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще: це мрія про мир в Україні,
– пояснює задум фільму режисерка Марини Ер Горбач.
Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси").
"Клондайк" 2021: дивіться тизер до стрічки
Нагадаємо, світова прем'єра "Клондайку" відбудеться в рамках програми World Cinema Dramatic Competition міжнародного кінофестивалю "Санденс": стрічка Марини Ер Горбач стане першою в історії українською ігровою стрічкою у конкурсі головного фестивалю незалежного кіно у США.
"Санденс" та Берлінале – велика можливість для України через історію трагедії MH17 привернути увагу міжнародного глядача до подій російсько-української війни. Водночас присутність на цих фестивалях свідчить про художню цінність "Клондайку",
– поділився копродюсер фільму Мехмет Баґадир Ер.
Кадр з фільму "Клондайк" / Фото преслужби фільму
У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).
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72-й Берлінський кінофестиваль відбудеться з 10 по 20 лютого 2022 року, його очолить режисер, сценарист та продюсер М. Найт Ш'ямалан. Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.
Що відомо про конкурсну програму Берлінаре "Панорама"
Вона фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Куратори описують її як добірку "виразно квірну, феміністську, політичну – й водночас таку, яка прагне мислити поза межами цих категорій; програма завжди шукає щось нове, сміливе, нетрадиційне і дике в сучасному кінематографі". Також в рамках "Панорами" присуджується фестивальний приз глядацьких симпатій.