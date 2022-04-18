"Не удержался": Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"
Источник:фейсбук Олега Сенцова
Украинский режиссер Олег Сенцов отстаивает Украину в рядах ВСУ с первого дня войны. Что бы там ни было, он не теряет чувство юмора. В фейсбуке Сенцов опубликовал необычное фото, на котором он вроде бы помочился на "памятник Путину".
Через два часа снимок просмотрело почти 5 тысяч пользователей фейсбука, а прокомментировали около сотни украинцев. Некоторые даже захотели повторить поступок Сенцова.
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Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"
Интересно, что над так называемым памятником зафиксирована табличка с надписью: "Музейный экспонат. Просьба не обрубить". Однако, "когда есть часть "нет", то так и хочется это сделать" – пошутили в комментариях подписчики Сенцова.
Сам режиссер подписал свое фото лаконично.
Не удержался,
– пошутил он.
Олег Сенцов вроде бы помочился на "памятник Путину" / Фото с фейсбука режиссера
Реакция сети
- "И я так хочу";
- "Намек понятен";
- "Они там ошибку совершили. Должна быть "Просьба помочится";
- "Мой родной город! Олег, держитесь! Пусть вас Бог бережет!";
- "Где оно стоит? Я тоже подъеду. Учитывая пол так не смогу, так хоть плюну";
- "Слава ВСУ. Я перед каждым склоняю голову";
- "Не сдерживайте себя, терпеть нельзя, вредно для здоровья! Грех не помочится!";
- "А что с ним еще делать?";
- "Не одобряю, но понимаю. С такой провокационной надписью не обещать – не реально";
- "Оригинальный писсуар".
Ранее Сенцов в фейсбуке написал пост о Мариуполе, в частности, о невозможности помочь городу. "Невозможность как-то помочь спасти Мариуполь и его Героев просто разрушает тебя физически",
– поделился режиссер.