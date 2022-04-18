"Не удержался": Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"

18 апреля 2022 , 15:12
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Источник:

фейсбук Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов отстаивает Украину в рядах ВСУ с первого дня войны. Что бы там ни было, он не теряет чувство юмора. В фейсбуке Сенцов опубликовал необычное фото, на котором он вроде бы помочился на "памятник Путину".

Через два часа снимок просмотрело почти 5 тысяч пользователей фейсбука, а прокомментировали около сотни украинцев. Некоторые даже захотели повторить поступок Сенцова. 

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Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"

Интересно, что над так называемым памятником зафиксирована табличка с надписью: "Музейный экспонат. Просьба не обрубить". Однако, "когда есть часть "нет", то так и хочется это сделать" – пошутили в комментариях подписчики Сенцова.

Сам режиссер подписал свое фото лаконично.

Не удержался,
– пошутил он. 


Олег Сенцов вроде бы помочился на "памятник Путину" / Фото с фейсбука режиссера 

Реакция сети

  • "И я так хочу";
  • "Намек понятен";
  • "Они там ошибку совершили. Должна быть "Просьба помочится";
  • "Мой родной город! Олег, держитесь! Пусть вас Бог бережет!";
  • "Где оно стоит? Я тоже подъеду. Учитывая пол так не смогу, так хоть плюну";
  • "Слава ВСУ. Я перед каждым склоняю голову";
  • "Не сдерживайте себя, терпеть нельзя, вредно для здоровья! Грех не помочится!";
  • "А что с ним еще делать?";
  • "Не одобряю, но понимаю. С такой провокационной надписью не обещать – не реально";
  • "Оригинальный писсуар".

Ранее Сенцов в фейсбуке написал пост о Мариуполе, в частности, о невозможности помочь городу. "Невозможность как-то помочь спасти Мариуполь и его Героев просто разрушает тебя физически",
– поделился режиссер.

Автор: Наталія Гулій