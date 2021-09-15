Ранее сообщалось, что звезды сериала "Друзья: Воссоединение" прибудут вместе на премию Эмми, поскольку специальный выпуск, который вышел на экраны в этом году, получил номинацию в категории Outstanding Variety Special. Поэтому фанаты ожидали, что снова увидят вместе Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дэвида Швиммера, Лиза Кудров и Мэтта Леблана.

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Энистон пропустит Эмми

Но церемония награждения в этом году пройдет без Дженнифер.

Нет, я не пойду. Просто быть здесь – это большой шаг для меня. Всего лишь детские шаги,

– рассказала Дженнифер Энистон, находясь в зале студии шоу Джимми Киммела.

Она отметила, если вдруг получит награду, то вместо нее ее примет продюсер и режиссер шоу Бен Уинстон. Будут ли ее коллеги на церемонии – звезда не поделилась.



Звезды спецэпизода "Друзья: воссоединение" 2021 / Фото из инстаграма Кортни Кокс

Несмотря на опасность заражения, в прошлом году Энистон была на церемонии Эмми, правда, как ведущая. Тогда награждение проводилось онлайн, а объявление происходило в прямом эфире. Напарником по эфиру тогда тоже был Джимми Киммел.

К слову Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями-антивакцинаторами

Отметим, что Дженнифер Энистон на протяжении всей пандемии коронавирус редко выходила на публику, часто писала в сети об опасности пандемии и призывает всех вакцинироваться. После собственной полной вакцинации она впервые за долгое время снялась в фотосессии и появилась на телеэкранах.