Раніше повідомлялось, що зірки серіалу "Друзі: Возз'єднання" прибудуть разом на премію Еммі, оскільки спеціальний випуск, що вийшов на екрани цього року, отримав номінацію в категорії Outstanding Variety Special. Тому фанати очікували, що знову побачать разом Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девіда Швіммера, Лізу Кудров і Метта Леблана.

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Еністон пропустить Еммі

Але церемонія нагородження цьогоріч пройде без Дженніфер.

Ні, я не піду. Просто бути тут – це великий крок для мене. Усього лиш дитячі кроки,

– розповіла Дженніфер Еністон, перебуваючи у залі студії шоу Джиммі Кіммела.

Вона зазначила, якщо раптом отримає нагороду, то замість неї її прийме продюсер та режисер шоу Бен Вінстон. Чи будуть її колеги на церемонії – зірка не поділилась.



Зірки спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" 2021 / Фото з інстаграму Кортні Кокс

Попри небезпеку зараження, минулого року Еністон була на церемонії Еммі, щоправда, як ведуча. Тоді нагородження проводилось онлайн, а оголошення відбувалось у прямому ефірі. Напарником по ефіру тоді теж був Джиммі Кіммел.

До слова Дженніфер Еністон відмовилась спілкуватись з друзями-антивакцинаторами

Зазначимо, що Дженніфер Еністон впродовж усієї пандемії коронавірусу рідко виходила на публіку, часто дописувала в мережі про небезпеку пандемії та закликала усіх вакцинуватись. Після власної повної вакцинації вона вперше за довгий час знялась у фотосесії та з'явилась на телеекранах.