Если на свидании вам хочется пощекотать нервы или почувствовать новые необычные эмоции, Кино 24 подготовило подборку нестандартных фильмов для просмотра. Здесь неочевидные сюжетные повороты, много размышлений, но не без романтической линии.

"Жажда" (2009)

В центре сюжета – католический священник Сан Хен, который работает в больнице и помогает людям. Он отправляется в Африку, где исследуют один опасный вирус.

После заражения Сан Хен остается единственным, кому удалось выжить. Но после возвращения домой с ним происходят странные вещи. Он превращается в греховного и властного человека. Доходит до того, что священник вступает в отношения с женой своего друга.

"Она" (2013)

Фантастическая мелодрама рассказывает о писателе Теодоре, который переживает нелегкие времена. Он должен расстаться с женой, в отношениях с которой пробыл с самого детства. Из-за одиночества Теодор покупает себе операционную систему с искусственным интеллектом, что быстро учится и перенимает мышление хозяина.

После общения с ней Теодор начинает что-то к ней чувствовать. Это интересная и философская лента, которая может вдохновить на длительные разговоры о чувствах и возможностях искусственного интеллекта.

"Лобстер" (2015)

События происходят в будущем, в антиутопическом мире, где нельзя быть одиноким. Людей, которые не имеют романтического партнера, отправляют в специальный отель. Им дают 45 дней на то, чтобы найти свою любовь. В противном случае их превратят в животных и выгоняют в лес.

Это сюрреалистический фильм с неудобным и циничным юмором.

"Целиком и полностью" (2022)

Красивая девушка Марен ведет скромный образ жизни и скрывает свою страсть к убийствам. В поисках матери она путешествует по штатам и вдруг встречает харизматичного бродягу Ли. Они объединяются и отправляются в увлекательное путешествие, не зная о том, что стремление крови может стать препятствием для их отношений.

Это далеко не худший фильм для свидания, особенно, если вы и ваш партнер не против хоррора.

