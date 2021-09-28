"Меньше убийств, больше приключений": Netflix анонсировал 2 часть детектива с Дженнифер Энистон

На официальном онлайн-мероприятии "Тудум", которое состоялось 25 сентября, Netflix презентовал вторую часть комедийного детектива "Загадочное убийство" (Murder Mystery), которое в свое время установило рекорд по просмотрам на стриминге.

Слухи о второй части "Загадочного убийства" официально подтвердились. Поклонники творчества Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера, безусловно, в восторге от новости.

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Ведь, во-первых, этот комедийный детективный фильм, который очаровал многих, попал в список самых популярных на Netflix в 2019 году. Во-вторых, актеры вернутся к своим ролям, обещают еще больше увлекательных путешествий, но меньше убийств.

На онлайн-мероприятии "Тудум" также показали видеоразговор Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера, где они интригуют продолжением детектива и рассказывают о более увлекательном сюжете. К ним присоединился Дэвид Спейд и видео получилось довольно забавным. Об этом сообщили Screen Rant.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер анонсировали "Загадочное убийство 2" от Netflix: смотрите забавное видео

Сюжет "Загадочного убийства"

В центре истории – Дженнифер и Адам – супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с богатым мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

Интересно. Съемки первого фильма проходили в Италии. Картина вышла в 2019 году и собрала

"Загадочное убийство" 2019 год / Фото из Кинориума

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Что известно о второй части детектива

Режиссером продолжения станет Джереми Гарелик. Он доработает сценарий, который написал Джеймс Вандербильт. О сюжете и других актерах мы узнаем позже.

Съемочный процесс состоится на Карибах и в Париже. Netflix планирует показать фильм в 2022 году.

"Загадочное убийство" 2019: смотрите трейлер