Сюжет комедии "Неудачный трах, или Безумное порно"

У Эми, учительницы истории элитной школы, большая проблема – муж слил в интернет их совместное видео интимного характера. Она, конечно, никак не может остановить распространение ролика.

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На кадрах домашнего видео – ничего особенного для пользователя PornHub. Но почему то оно поразило родителей детей школы. Директор срочно созывает родительское собрание, чтобы решить судьбу Эми – выгонять ее с работы или же оставить, забыв об этом недоразумении. Учительницу, бесспорно, ждет слава, но немного не такая, о которой она мечтала.

"Неудачный трах, или Безумное порно" (18+): смотрите украинский трейлер

Фильм состоит из трех частей:

В начале зрителю объясняют ситуацию, в которой оказалась героиня;

Середина фильма представляет собой видео-эссе с отдельным сюжетом на каждую букву алфавита. Главная концепция этой энциклопедии – показать всю многогранность нетерпимости и злости в обществе;

Заключительная часть позволит зрителю самому выбрать чем же закончилась эта история, – отмечает "Планета Кино".

Где снимали фильм

Снимали фильм в копродукции Румыния, Хорватия, Чехия и Люксембург. Режиссер и автор сценария Раду Жуде – румын, и события разворачиваются именно в Румынии.

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"Неудачный трах, или безумное порно" (18+): смотрите украинский трейлер

Актерский состав комедии "Неудачный трах, или Безумное порно"

Главных героев в фильме сыграли: