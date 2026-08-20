В своем инстаграме 59-летняя актриса опубликовала фото из семейного путешествия, на которых она позировала в черном топе на яхте, а затем отправилась на прогулку по живописным горам у океана.



Николь Кидман на отдыхе / Фото из инстаграма звезды



На одном из снимков Кидман демонстрирует подтянутый пресс в коротком топе, а на другом примеряет элегантное атласное платье и рассматривает коллекцию вин на яхте.



Николь Кидман с дочерью на отдыхе / Фото из инстаграма звезды



Кидман прибыла в Исландию вместе с дочерьми и гостями и, судя по фото, решила не ограничиваться форматом "лежать и смотреть на воду".



Исландия / Фото из инстаграма звезды





Исландия / Фото из инстаграма звезды



Сначала актриса наслаждалась отдыхом на яхте, а затем вместе с дочерьми отправилась исследовать местные пейзажи и океанские горы.

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Прекрасная страна, путешествие всей жизни, – подписала она фото.

Как Кидман поддерживает форму

Актриса не раз рассказывала, что не сидит на каком-то секретном марафоне из запрещенных продуктов и утренних пробежек до восхода солнца.



Николь Кидман на отдыхе / Фото из инстаграма звезды



Наоборот – ее принцип максимально человечный: не зацикливаться на одном виде спорта. Кидман сочетает бег, йогу, велосипед, спиннинг и обычные прогулки.

Кидман не придерживается слишком строгой диеты и признавалась, что ест практически все, но в меру. По ее словам, она также старается не превращать спорт в наказание.



Николь Кидман на отдыхе / Фото из инстаграма звезды



Так что формула Николь звучит примерно так: немного спорта, немного нормальной еды, много движения – и желательно еще яхта в Исландии для закрепления результата.

Ранее Николь Кидман рассказала о своем браке с Томом Крузом и о том, почему ее не поддержали, когда они решили пожениться.