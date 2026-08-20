В своєму Instagram 59-річна акторка показала фото з сімейної подорожі, де позувала у чорному топі на яхті, а згодом вирушила гуляти мальовничими горами біля океану.



Ніколь Кідман на відпочинку / Фото Інстаграм зірки



На одному зі знімків Кідман демонструє підтягнутий прес у короткому топі, а на іншому приміряє елегантну сатинову сукню та розглядає винну колекцію на яхті.



Ніколь Кідман з донькою на відпочинку / Фото Інстаграм зірки



Кідман прибула до Ісландії разом із доньками та гостями й, судячи з фото, вирішила не обмежуватися форматом "лежати й дивитися на воду".



Ісландія / Фото Інстаграм зірки





Ісландія / Фото Інстаграм зірки



Спочатку акторка насолоджувалася відпочинком на яхті, а потім разом із доньками вирушила досліджувати місцеві пейзажі та океанські гори.

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Прекрасна країна, подорож усього життя, – підписала вона фото.

Як Кідман підтримує форму

Акторка не раз розповідала, що не сидить на якомусь секретному марафоні із заборонених продуктів та ранкових пробіжок до сходу сонця.



Ніколь Кідман на відпочинку / Фото Інстаграм зірки



Навпаки – її принцип максимально людяний: не зациклюватися на одному виді спорту. Кідман поєднує біг, йогу, велосипед, спінінг і звичайні прогулянки.

Кідман не дотримується надто суворої дієти й зізнавалася, що їсть практично все, але в міру. За її словами, вона так само намагається не перетворювати спорт на покарання.



Ніколь Кідман на відпочинку / Фото Інстаграм зірки



Тож формула Ніколь звучить приблизно так: трохи спорту, трохи нормальної їжі, багато руху – і бажано ще яхта в Ісландії для закріплення результату.

Раніше Ніколь Кідман розповіла про свій шлюб з Томом Крузом і чому її не підтримали, коли вони вирішили одружитись.



