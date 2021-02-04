В Instagram слили название новой части "Матрицы". Пост быстро удалили, но он успел разлететься сетью.

Источник: Screenrant

Поклонники сериала сообщили, что новая часть фильма будет называться "Matrix Resurrections", что в переводе с английского означает "Матрица: Воскрешение".

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Визажистка "Матрицы-4" Шуника Терри продемонстрировала подарок от студии, который она получила за работу над фильмом.

Это пальто с кодом "Матрицы" на внутренней подкладке. На этом же фото в глаза бросается открытка со словами благодарности, где написано "Matrix Resurrections".

Оригинальное изображение удалено. А вот скриншот остался:



Удаленный пост с вероятным названием "Матрицы-4" / Скриншот из твиттера @nerdingreview

Реакция разработчиков фильма

Warner Bros и HBO Max уже успели прокомментировать ситуацию. Они заявили, что пока фильм остается без названия. Но новое название выглядит очень правдоподобно, учитывая конечность предыдущей части.

Кроме этого, в апреле 2009 года был зарегистрирован домен matrixresurrection.com, который направляет на основную страницу Warner Bros.

"Матрица-4": что известно о новой части