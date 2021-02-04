В сеть слили вероятное название "Матрицы-4": Instagram удалил изображение, но у нас оно есть
В Instagram слили название новой части "Матрицы". Пост быстро удалили, но он успел разлететься сетью.
Источник: Screenrant
Поклонники сериала сообщили, что новая часть фильма будет называться "Matrix Resurrections", что в переводе с английского означает "Матрица: Воскрешение".
К теме Появились первые фото со съемок "Тор 4": сценаристы ненароком выдали себя
Визажистка "Матрицы-4" Шуника Терри продемонстрировала подарок от студии, который она получила за работу над фильмом.
Это пальто с кодом "Матрицы" на внутренней подкладке. На этом же фото в глаза бросается открытка со словами благодарности, где написано "Matrix Resurrections".
Оригинальное изображение удалено. А вот скриншот остался:
Удаленный пост с вероятным названием "Матрицы-4" / Скриншот из твиттера @nerdingreview
Реакция разработчиков фильма
Warner Bros и HBO Max уже успели прокомментировать ситуацию. Они заявили, что пока фильм остается без названия. Но новое название выглядит очень правдоподобно, учитывая конечность предыдущей части.
Кроме этого, в апреле 2009 года был зарегистрирован домен matrixresurrection.com, который направляет на основную страницу Warner Bros.
"Матрица-4": что известно о новой части
- Нео и Тринити вернутся на экраны. Их сыграют вечно молодые Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
- Лоуренс Фишберн (который играл Морфея) заявил, что сценаристы не просили его вернуться.
- А вот антагониста оригинальной трилогии агента Смита, то есть Хьюго Вивинга, мы снова увидим. Актер уже подписал контракт.
- Также известно, что кастинг прошли: Ягья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис и Приянка Чопра.
- Премьера фильма запланирована на 22 декабря 2021 в кинотеатрах и на HBO Max.
Поделиться новостью