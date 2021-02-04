У мережу злили ймовірну назву "Матриці-4": Instagram видалив зображення, але у нас воно є
У Instagram злили назву нової частини "Матриці". Допис швидко видалили, але він встиг розлетітися мережею.
Джерело: Screenrant
Шанувальники серіалу повідомили, що нова частина фільму називатиметься "Matrix Resurrections", що у перекладі з англійської означає "Матриця: Воскресіння".
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Візажистка "Матриці-4" Шуніка Террі продемонструвала подарунок від студії, який вона отримала за роботу над фільмом.
Це пальто з кодом "Матриці" на внутрішній підкладці. На цьому ж фото в очі впадає листівка зі словами подяки, де написано "Matrix Resurrections".
Оригінальне зображення видалене. А ось скриншот залишився:
Видалений допис з ймовірною назвою "Матриці-4" / Скриншот з твіттера @nerdingreview
Реакція розробників фільму
Warner Bros та HBO Max вже встигли прокоментувати ситуацію. Вони заявили, що поки що фільм залишається без назви. Але нова назва виглядає дуже правдоподібною з огляду на кінцівку попередньої частини.
Окрім цього, у квітні 2009 року був зареєстрований домен matrixresurrection.com, який спрямовує на основну сторінку Warner Bros.
"Матриця-4": що відомо про нову частину
- Нео та Триніті знову повернуться на екрани. Їх зіграють вічномолоді Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.
- Лоуренс Фішберн, який грав Морфея, заявив, що сценаристи не просили його повернутися.
- А ось антагоніста оригінальної трилогії агента Сміта, тобто Х'юго Вівінга, ми знову побачимо. Актор вже підписав угоду.
- Також відомо, що кастинг пройшли: Яг'я Абдул-Матін II, Ніл Патрік Гарріс та Пріянка Чопра.
- Прем'єра фільму запланована на 22 грудня 2021 року у кінотеатрах та на HBO Max.
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