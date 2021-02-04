У Instagram злили назву нової частини "Матриці". Допис швидко видалили, але він встиг розлетітися мережею.

Джерело: Screenrant

Шанувальники серіалу повідомили, що нова частина фільму називатиметься "Matrix Resurrections", що у перекладі з англійської означає "Матриця: Воскресіння".

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Візажистка "Матриці-4" Шуніка Террі продемонструвала подарунок від студії, який вона отримала за роботу над фільмом.

Це пальто з кодом "Матриці" на внутрішній підкладці. На цьому ж фото в очі впадає листівка зі словами подяки, де написано "Matrix Resurrections".

Оригінальне зображення видалене. А ось скриншот залишився:



Видалений допис з ймовірною назвою "Матриці-4" / Скриншот з твіттера @nerdingreview

Реакція розробників фільму

Warner Bros та HBO Max вже встигли прокоментувати ситуацію. Вони заявили, що поки що фільм залишається без назви. Але нова назва виглядає дуже правдоподібною з огляду на кінцівку попередньої частини.

Окрім цього, у квітні 2009 року був зареєстрований домен matrixresurrection.com, який спрямовує на основну сторінку Warner Bros.

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