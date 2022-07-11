Китай бомбит россию и освобождает от фашистов: как в новой серии Масяни осудили войну в Украине
Источник:ютуб-канал Masyanya Kuvaeva
В воскресенье, 10 июля, на ютуб-канале Олега Куваева вышел новый эпизод мультсериала "Масяня". Он о том, как Китай нападает на Россию, чтобы освободить ее от фашистов.
Свежий выпуск "Масяни" получил название Санкт-Мариубурга. Похоже, это игра слов Санкт-Петербург и Мариуполь, который российские оккупанты чуть не стерли с лица земли, а затем принялись наводить там свои порядки.
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Как в "Масяне" Китай разбомбил Санкт-Петербург и Москву
По странному совпадению, напавшие на Россию китайские войска тоже бомбят и Санкт-Мариубург, и Москву, и культурные достопримечательности – Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова. Все для того чтобы очистить города от фашистов. Однако вместо фашистов под обстрелы попадают главные герои Масяня и Хрюндель с детьми.
Из-за нашествия Китая они вынуждены прятаться по подвалам и метро, а в конце серии Масяня выдает: "Извините, что мульт получился не смешной, но какое на хрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день".
Эмпатия – главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то ужасной ошибке поддерживает российско-украинскую войну,
– объяснил Олег Куваев в описании под эпизодом.
Масяня. Эпизод 162. Санкт-Мариубург: смотрите видео онлайн
Какими был предыдущий эпизод "Масяни" об Украине
В марте вышел 160-й эпизод мультсериала – "Вакидзаси", в котором главный герой попал в бункер Владимира Путина, оставил ему самурайский меч, и тот совершил самоубийство.
"Такое мое понимание того, что происходит", – объяснял автор "Масяни" Олег Куваев. Однако без внимания кремля он не остался. Еще в марте Роскомнадзор заблокировал сайт с мультсериалом "Масяня".
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