Долгожданные новинки месяца: 10 самых интересных сериалов апреля
- Апрель принесет новые сезоны и премьеры сериалов, среди которых "Пульс", "Охотник за головами" и "Рассказ служанки".
- Сериалы охватывают различные жанры, включая медицинские драмы, научной фантастикой и антиутопией.
- Значительные релизы состоятся на Netflix, Prime Video, Hulu, Apple TV+, BBC One, Disney+ и HBO.
- К ожидаемым премьерам относятся также "Черное зеркало", "Доктор Кто", "Последние из нас" и "Андор".
Апрель принесет киноманам немало новинок среди сериалов. Стриминговые сервисы обновляют контент на своих платформах, поэтому зрители не останутся без интересных проектов и свежих сезонов культовых шоу.
Кино 24 расскажет о самых ожидаемых сериалах апреля. От медицинских драм до научной фантастики – каждый зритель найдет в этой подборке что-то для себя.
Интересно Просматриваются на одном дыхании: 3 комедийные сериалы, которые стали культовыми
"Пульс"
Премьера: 3 апреля на Netflix
Медицинский сериал расскажет о событиях в травматологическом центре в Майами. Молодая врач получает престижную должность благодаря своим отношениям, поэтому работников ждут разнообразные интриги и личные драмы.
"Пульс": смотрите трейлер онлайн
"Охотник за головами"
Премьера: 3 апреля на Prime Video
В центре сюжета хоррора – бывший полицейский, который заключил сделку с дьяволом, чтобы воскреснуть из мертвых. Теперь он будет охотиться на демонов, которые сбежали из ада.
"Охотник за головами": смотрите трейлер онлайн
"Рассказ служанки"
Премьера: 8 апреля на Hulu
Последний сезон культовой антиутопии расскажет о миссии главной героини – уничтожить Гилеад. Это тоталитарная республика, где женщины не имеют никаких прав. Одна из жительниц Джун Осборн поставит точку в этой истории.
"Рассказ служанки" 6 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Черное зеркало"
Премьера: 10 апреля на Netflix
В новом, 7 сезоне научно-фантастического сериала, появятся новые напряженные эпизоды. В них продолжат исследовать влияние информационных технологий на людей и отношения между ними.
"Черное зеркало" 7 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Твои друзья и соседи"
Премьера: 11 апреля на Apple TV+
Эндрю Купер после увольнения с работы стремится сохранить высокий статус, поэтому решает стать грабителем. Но в чужих имениях он находит гораздо более опасные вещи, чем просто средства.
"Твои друзья и соседи": смотрите трейлер онлайн
"Доктор Кто"
Премьера: 12 апреля на BBC One/Disney+
Легендарный сериал возвращается с 15 сезоном (или 41, если учитывать всю историю "Доктора Кто"). Путешественник во времени по имени Доктор готовится к новым захватывающим или жутким приключениям. Главную роль исполнил Шути Гатва.
"Доктор Кто" 15 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Последние из нас"
Премьера: 13 апреля на НВО
Долгожданное возвращение сериала, основанного на серии компьютерных игр. Двое уцелевших после пандемии должны выехать из карантинной зоны: есть надежда на спасение. События второго сезона будут происходить через 5 лет после финала первого.
"Последние из нас" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Правительственный сыр"
Премьера: 16 апреля на Apple TV+
Сериал расскажет о Хэмптоне Чемберсе и его семье. Мужчина начинает новую жизнь после освобождения из тюрьмы, но далеко не все идет по его плану.
"Правительственный сыр": смотрите трейлер онлайн
"Рансом-Каньон"
Премьера: 17 апреля на Netflix
Сериал расскажет о трех семейных династиях, которые борются за контроль над землей. Все они хотят спасти прибыльное техасское ранчо. Споры усиливаются после появления владелицы танцплощадки.
"Рансом-Каньон": смотрите трейлер онлайн
"Андор"
Премьера: 22 апреля на Disney+
Новый, но финальный сезон из вселенной "Звездных войн" расскажет о Кассиане Андора. Новые эпизоды покажут четыре года его жизни, когда он присоединился к повстанцам в борьбе против Галактической империи.
"Андор" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн