Сериал "Уют" создан датским режиссером и актрисой Ингеборг Топсе. Он состоит всего из 6 серий, поэтому может стать идеальным вариантом для просмотра на выходной, пишет Кино 24.

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О чем рассказывает сериал

События происходят в богатом пригороде Копенгагена, где едва ли не каждая семья имеет помощницу в домашних делах. Главная героиня Сесиль и ее муж Майк – не исключение.

Их друзья Расмус и Катрин тоже решают нанять няню по имени Руби, но она внезапно исчезает. Это происходит на следующее утро после того, как женщина выразила опасения относительно своих будущих работодателей. Руби оставляет свои документы, деньги и все ценные вещи, поэтому становится понятно, что она не могла уйти из дома намеренно.

Сесиль становится неофициальной, но преданной следователем в этом деле, сотрудничая с местной полицейской Айшей. Теперь все становятся подозреваемыми, но больше всего – Расмус и Катрин. Они харизматичные, но коварные и эгоистичные. Сесиль волнуется, что к тайне могут быть причастны люди из ее близкого окружения.

"Уют": смотрите трейлер онлайн

Сериал не основан на реальных событиях. Однако, как и в сериале, большинство нянь в стране – с Филиппин.

"Уют" исследует неравенство между богатыми и бедными, здесь сочетаются элементы детективной истории, мистики, драмы и триллера, а также некоторых социально важных тем. Он увлекательный и точно не потратит время зря. Сильная игра актеров и напряженная атмосфера поднимают его на высокий уровень.