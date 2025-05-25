Серіал "Затишок" створений данською режисеркою та акторкою Інгеборг Топсе. Він складається всього з 6 серій, тому може стати ідеальним варіантом для перегляду на вихідний, пише Кіно 24.

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Про що розповідає серіал

Події відбуваються у заможному передмісті Копенгагена, де чи не кожна родина має помічницю у хатніх справах. Головна героїня Сесіль та її чоловік Майк – не виняток.

Їхні друзі Расмус і Катрін теж вирішують найняти няню на ім'я Рубі, але вона раптово зникає. Це стається наступного ранку після того, як жінка висловила побоювання щодо своїх майбутніх роботодавців. Рубі залишає свої документи, гроші та всі цінні речі, тому стає зрозуміло, що вона не могла піти з дому навмисно.

Сесіль стає неофіційною, але найвідданішою слідчою у цій справі, співпрацюючи з місцевою поліціянткою Айшею. Тепер усі стають підозрюваними, але найбільше – Расмус і Катрін. Вони харизматичні, але підступні й егоїстичні. Сесіль хвилюється, що до таємниці можуть бути причетні люди з її близького оточення.

"Затишок": дивіться трейлер онлайн

Серіал не заснований на реальних подіях. Однак, як і в серіалі, більшість нянь у країні – з Філіппін.

"Затишок" досліджує нерівність між багатими й бідними, тут поєднуються елементи детективної історії, містики, драми та трилера, а також деяких соціально важливих тем. Він захопливий і точно не витратить час дарма. Сильна гра акторів і напружена атмосфера підносять його на високий рівень.