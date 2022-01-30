В своем блоге для издания Новое Время украинская певица Наталья Жижченко рассказала поклонникам, что лучшими лентами для нее являются именно те, которые рассказывают о человеческих отношениях. Ведь, по ее мнению, именно они играют самую важную роль в нашей жизни.
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"В подборке моих любимых фильмов собраны особые ленты, которые я просматриваю с определенной периодичностью на разных этапах жизни. В этом списке нет артхаусных, сложных или высокомерных кинокартин. В нем вы найдете фильмы, рассказывающие о человеческих отношениях – ведь, в конце концов, именно они играют важнейшую роль в нашей жизни", – написала артистка.
10 любимых фильмов Onuka
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Долорес Клейборн
Это психологическая триллер-драма 1995 года, сюжет которого основан на одноименном романе Стивена Кинга. История повествует о напряженных отношениях между матерью и ее дочерью, и рассказана через призму воспоминаний последней.
Цитата: Это мой любимый фильм с актрисой Кэти Бейтс, которая в этой ленте уже во второй раз сыграла главную роль в экранизации Кинга... Если хочется занять чем-нибудь вечер, то рекомендую просмотреть этот фильм.
"Долорес Клейборн" 1995: смотрите трейлер фильма
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День труда
Еще одна драма, основанная на одноименном романе Джойс Мэйнард. История фильма рассказывает о матери-одиночке и ее сыне, приютившим у себя беглеца из тюрьмы. Главные роли в ленте исполнили Кейт Уинслет и Джош Бролин.
Этот фильм точно натолкнет на размышления и поразит,
– сказала Наталья Жижченко.
"День труда" 2013: смотрите трейлер фильма
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Талантливый мистер Рипли
По мнению Наталии, фильм о молодом Томе Рипли и его друге Дики Гринлиффе следует назвать культовой классикой с удивительным сценарием. Ведь о великолепии фильма говорит лишь прекрасный актерский состав, в который вошли Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт и Филипп Сеймур Хоффман.
Непростой психологический триллер тоже основан на одноименном романе Патриции Гайсмит и рассказывает о молодом Томе, который отправился в Италию, чтобы вернуть богатого и избалованного миллионера-плейбоя Дики Гринлифа домой в Нью-Йорк. Но когда ему это не удается, Рипли принимает крайние меры и начинает "талантливо" притворяться тем, кем он не является.
"Талантливый мистер Рипли" 1999: смотрите трейлер фильма
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Кэнди
Фронтвумен группы Onuka назвала эту ленту лучшей, где Хит Леджер исполняет главную роль. Особенности фильма добавляет и история, наиболее точно демонстрирующая все стороны и последствия наркозависимости. Главные герои – поэт по имени Дэн и студентка художественного факультета Кэнди – страстно влюбляются, поскольку Кэнди тяготеет к его богемной жизни и любви к героину. Певица подчеркнула, что сильной стороной картины есть непростые отношения между главными героями, которые изменяются между состояниями блаженства, забвения, самоуничтожения и отчаяния.
"Кэнди" 2006: смотрите трейлер фильма
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Ледяной ветер
Действие фильма разворачивается во время традиционного предрождественского американского праздника – Дня благодарения, а история рассказывает о двух семьях, которые пытаются справиться с бурными социальными изменениями начала 1970-х годов. Для Наталии эта кинолента интересна уникальным актерским составом юных голливудских звезд: Элайджа Вуда, Тоби Магвайра и Кристины Риччи.
Это довольно остросюжетная картина, которая с первого просмотра навсегда остается в памяти.
– поделилась музыкант.
"Ледяной ветер" 1997: смотрите трейлер фильма
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Мы здесь больше не живем
Лента рассказывает о простых истинах жизни и человеческих отношениях. Еще один сюжет, основанный на рассказах Андре Дюбюса "Мы здесь больше не живем" и "Прелюбие".
Это история о двух счастливых парах, которые регулярно встречаются за ужином, но это "счастье" притворно, ведь на самом деле они страдают от дискомфорта, который происходит в их семьях.
Люблю просматривать этот фильм и многое чувствую во время просмотра,
– написала Наталья
"Мы здесь больше не живем" 2004: смотрите трейлер фильма
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О Шмидте
Комедийно-драматическая лента о жизни, стигматизации и стереотипах. По мнению артистки, это без преувеличения прекрасный, тонкий, сатирический фильм с непревзойденным Джеком Николсоном. Это история о мужчине, ушедшем на пенсию и отправившемся в путешествие на свадьбу своей дочери. Во время этой поездки ему придется узнать о себе и жизни больше, чем он ожидал.
"О Шмидте" 2002: смотрите трейлер фильма
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Меланхолия
Стоит отметить, что этот фильм, который Наташа посмотрела сразу дважды. История ленты разворачивается вокруг жизни двух сестер, одна из которых выходит замуж перед тем, как другая планета вот-вот столкнется с Землей.
Хотя я и не фанат Ларса фон Триера, но то, как это отснято, как поданная фабула конца света – прекрасно.
"Меланхолия" 2011: смотрите трейлер фильма
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Жизнь сначала
Это вторая совместная работа легендарного "титанического" кинодуэта Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. В фильме рассказывают историю супругов, которые пытаются справиться с личными проблемами, которые привели к разводу.
Я бы назвала этот фильм взрослой версией Титаника, – поделилась певица.
"Жизнь сначала" 2008: смотрите трейлер фильма
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Фарго
И наконец самый любимый фильм певицы, который она всегда пересматривает на новогодние праздники. Это черная комедия и криминальный триллер легендарных братьев Коэн из Фрэнсиса Макдорманда в главной роли. История рассказывает о беременной начальнице полиции Миннесоты, расследующей придорожные убийства.
В этом фильме прекрасно все – от сценария и режиссерской работы до актерского состава. Подтверждение тому сериал-антология, который решили выпустить по мотивам этой ленты.
"Фарго" 1996: смотрите трейлер фильма