В своем блоге для издания Новое Время украинская певица Наталья Жижченко рассказала поклонникам, что лучшими лентами для нее являются именно те, которые рассказывают о человеческих отношениях. Ведь, по ее мнению, именно они играют самую важную роль в нашей жизни.

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"В подборке моих любимых фильмов собраны особые ленты, которые я просматриваю с определенной периодичностью на разных этапах жизни. В этом списке нет артхаусных, сложных или высокомерных кинокартин. В нем вы найдете фильмы, рассказывающие о человеческих отношениях – ведь, в конце концов, именно они играют важнейшую роль в нашей жизни", – написала артистка.

10 любимых фильмов Onuka

Долорес Клейборн

Это психологическая триллер-драма 1995 года, сюжет которого основан на одноименном романе Стивена Кинга. История повествует о напряженных отношениях между матерью и ее дочерью, и рассказана через призму воспоминаний последней.

Цитата: Это мой любимый фильм с актрисой Кэти Бейтс, которая в этой ленте уже во второй раз сыграла главную роль в экранизации Кинга... Если хочется занять чем-нибудь вечер, то рекомендую просмотреть этот фильм.

"Долорес Клейборн" 1995: смотрите трейлер фильма



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День труда

Еще одна драма, основанная на одноименном романе Джойс Мэйнард. История фильма рассказывает о матери-одиночке и ее сыне, приютившим у себя беглеца из тюрьмы. Главные роли в ленте исполнили Кейт Уинслет и Джош Бролин.

Этот фильм точно натолкнет на размышления и поразит,

– сказала Наталья Жижченко.

"День труда" 2013: смотрите трейлер фильма

Талантливый мистер Рипли

По мнению Наталии, фильм о молодом Томе Рипли и его друге Дики Гринлиффе следует назвать культовой классикой с удивительным сценарием. Ведь о великолепии фильма говорит лишь прекрасный актерский состав, в который вошли Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт и Филипп Сеймур Хоффман.

Непростой психологический триллер тоже основан на одноименном романе Патриции Гайсмит и рассказывает о молодом Томе, который отправился в Италию, чтобы вернуть богатого и избалованного миллионера-плейбоя Дики Гринлифа домой в Нью-Йорк. Но когда ему это не удается, Рипли принимает крайние меры и начинает "талантливо" притворяться тем, кем он не является.

"Талантливый мистер Рипли" 1999: смотрите трейлер фильма

Кэнди

Фронтвумен группы Onuka назвала эту ленту лучшей, где Хит Леджер исполняет главную роль. Особенности фильма добавляет и история, наиболее точно демонстрирующая все стороны и последствия наркозависимости. Главные герои – поэт по имени Дэн и студентка художественного факультета Кэнди – страстно влюбляются, поскольку Кэнди тяготеет к его богемной жизни и любви к героину. Певица подчеркнула, что сильной стороной картины есть непростые отношения между главными героями, которые изменяются между состояниями блаженства, забвения, самоуничтожения и отчаяния.

"Кэнди" 2006: смотрите трейлер фильма

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Ледяной ветер

Действие фильма разворачивается во время традиционного предрождественского американского праздника – Дня благодарения, а история рассказывает о двух семьях, которые пытаются справиться с бурными социальными изменениями начала 1970-х годов. Для Наталии эта кинолента интересна уникальным актерским составом юных голливудских звезд: Элайджа Вуда, Тоби Магвайра и Кристины Риччи.

Это довольно остросюжетная картина, которая с первого просмотра навсегда остается в памяти.

– поделилась музыкант.

"Ледяной ветер" 1997: смотрите трейлер фильма

Мы здесь больше не живем

Лента рассказывает о простых истинах жизни и человеческих отношениях. Еще один сюжет, основанный на рассказах Андре Дюбюса "Мы здесь больше не живем" и "Прелюбие".

Это история о двух счастливых парах, которые регулярно встречаются за ужином, но это "счастье" притворно, ведь на самом деле они страдают от дискомфорта, который происходит в их семьях.

Люблю просматривать этот фильм и многое чувствую во время просмотра,

– написала Наталья

"Мы здесь больше не живем" 2004: смотрите трейлер фильма

О Шмидте

Комедийно-драматическая лента о жизни, стигматизации и стереотипах. По мнению артистки, это без преувеличения прекрасный, тонкий, сатирический фильм с непревзойденным Джеком Николсоном. Это история о мужчине, ушедшем на пенсию и отправившемся в путешествие на свадьбу своей дочери. Во время этой поездки ему придется узнать о себе и жизни больше, чем он ожидал.

"О Шмидте" 2002: смотрите трейлер фильма

Меланхолия

Стоит отметить, что этот фильм, который Наташа посмотрела сразу дважды. История ленты разворачивается вокруг жизни двух сестер, одна из которых выходит замуж перед тем, как другая планета вот-вот столкнется с Землей.

Хотя я и не фанат Ларса фон Триера, но то, как это отснято, как поданная фабула конца света – прекрасно.

"Меланхолия" 2011: смотрите трейлер фильма

Жизнь сначала

Это вторая совместная работа легендарного "титанического" кинодуэта Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. В фильме рассказывают историю супругов, которые пытаются справиться с личными проблемами, которые привели к разводу.

Я бы назвала этот фильм взрослой версией Титаника, – поделилась певица.

"Жизнь сначала" 2008: смотрите трейлер фильма

Фарго

И наконец самый любимый фильм певицы, который она всегда пересматривает на новогодние праздники. Это черная комедия и криминальный триллер легендарных братьев Коэн из Фрэнсиса Макдорманда в главной роли. История рассказывает о беременной начальнице полиции Миннесоты, расследующей придорожные убийства.

В этом фильме прекрасно все – от сценария и режиссерской работы до актерского состава. Подтверждение тому сериал-антология, который решили выпустить по мотивам этой ленты.

"Фарго" 1996: смотрите трейлер фильма