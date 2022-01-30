У своєму блозі для видання Новое Время українська співачка Наталя Жижченко розповіла шанувальникам, що найкращими стрічками для неї є саме, які розповідають про людські стосунки. Адже, на її думку, саме вони відіграють найважливішу роль у нашому житті.

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"У добірці моїх улюблених фільмів зібрані особливі стрічки, які я переглядаю з певною періодичністю на різних етапах життя. В цьому списку немає артхаусних, складних чи зарозумілих кінокартин. В ньому ви знайдете фільми, які розповідають про людські стосунки — адже, врешті, саме вони мають найважливішу роль в нашому житті", – написала артистка.

10 улюблених фільмів Onuka

Долорес Клейборн

Це психологічна трилер-драма 1995 року, сюжет якого заснований на однойменному романі Стівена Кінга. Історія розповідає про напружені стосунки між матір'ю та її дочкою, і розказана через призму спогадів останньої.

Цитата Це мій улюблений фільм з актрисою Кеті Бейтс, яка в цій стрічці вже вдруге зіграла головну роль в екранізації Кінга... Якщо хочеться зайняти чимось вечір, то рекомендую переглянути цей фільм.

"Долорес Клейборн" 1995: дивіться трейлер фільму



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День праці

Ще одна драма, що заснована на однойменному романі Джойс Мейнард. Історія фільму розповідає про мати-одиначку та її сина, які прихистили у себе втікача із в’язниці. Головні ролі у стрічці виконали Кейт Вінслет та Джош Бролін.

Цей фільм точно наштовхне на роздуми та вразить,

– сказала Наталя Жижченко.

"День праці" 2013: дивіться трейлер фільму

Талановитий містер Ріплі

На думку Наталі, фільм про молодого Тома Ріплі та його друга Дікі Ґрінліффа варто назвати культовою класикою з дивовижним сценарієм. Адже про чудовість фільму говорить всього лише прекрасний акторський склад, до якого увійшли Метт Деймон, Джуд Лоу, Гвінет Пелтроу, Кейт Бланшетт і Філіп Сеймур Хоффман.

Непростий психологічний трилер теж заснований на однойменному романі Патриції Гайсміт й розповідає про молодого Тома, який відправляється до Італії, аби повернути багатого й розбещеного мільйонера-плейбоя Дікі Ґрінліфа додому в Нью-Йорк. Але коли йому це не вдається, Ріплі вживає крайніх заходів і починає "талановито" прикидатися тим, ким він не є.

"Талановитий містер Ріплі" 1999: дивіться трейлер фільму

Кенді

Фронтвумен гурту Onuka назвала цю стрічку найкращою, де Хіт Леджер виконує головну роль. Особливості фільму додає й історія, яка найточніше демонструє всі сторони та наслідки наркозалежності. Головні герої — поет на ім'я Ден і студентка мистецького факультету Кенді — пристрасно закохуються, оскільки Кенді тяжіє до його богемного життя та любові до героїну. Співачка підкреслила, що сильною стороною картини є непрості стосунки між головними героями, які змінюються між станами блаженства, забуття, самознищення та відчаю.

"Кенді" 2006: дивіться трейлер фільму

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Крижаний вітер

Дія фільму розгортається під час традиційного передріздвяного американського свята – Дня подяки, а історія розповідає про дві сім'ї, які намагаються впоратися з бурхливими соціальними змінами початку 1970-х років. Для Наталі ця кінострічка цікава унікальним акторським складом юних голлівудських зірок: Елайджа Вуда, Тобі Маґвайра та Крістіни Річчі.

Це досить гостросюжетна картина, яка з першого перегляду назавжди залишається в пам’яті,

– поділилась музикантка.

"Крижаний вітер" 1997: дивіться трейлер фільму

Ми тут більше не живемо

Стрічка розповідає про прості істини життя й людські стосунки. Ще один сюжет, що заснований на оповіданнях Андре Дюбюса "Ми тут більше не живемо" та "Перелюбство".

Це історія про дві щасливі пари, які регулярно зустрічаються за вечерею, але це "щастя" є удаваним, адже насправді вони страждають від дискомфорту, який відбувається у їхніх сім'ях.

Люблю передивлятися цей фільм та багато чого відчуваю під час перегляду,

– написала Наталя

"Ми тут більше не живемо" 2004: дивіться трейлер фільму

Про Шмідта

Комедійно-драматична стрічка про життя, стигматизації та стереотипи. На думку артистки, це без перебільшення прекрасний, тонкий, сатиричний фільм з неперевершеним Джеком Ніколсоном. Це історія про чоловіка, що пішов на пенсію і вирушив у подорож на весілля своєї дочки. Під час цієї подорожі йому доведеться дізнатися про себе та життя більше, ніж він очікував.

"Про Шмідта" 2002: дивіться трейлер фільму

Меланхолія

Варто відзначити, що цей фільм, який Наталя подивилася одразу двічі. Історія стрічки розгортається довкола життя двох сестер, одна з яких виходить заміж перед тим, як інша планета ось-ось зіткнеться із Землею.

Хоча я і не фанат Ларса фон Трієра, але те, як це відзнято, як подана фабула кінця світу — винятково прекрасно.

"Меланхолія" 2011: дивіться трейлер фільму

Життя спочатку

Це друга спільна робота легендарного "титанічного" кінодуету Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо. У фільмі розповідають історію подружжя, яке намагається впоратися з особистими проблемами, які призвели до розлучення.

Я б назвала цей фільм дорослою версією Титаніку, – поділилась співачка.

"Життя спочатку" 2998: дивіться трейлер фільму

Фарґо

І нарешті найулюбленіший фільм співачки, який вона завжди передивляється на новорічні свята. Це чорна комедія та кримінальний трилер легендарних братів Коен з Френсіс Макдорманд у головній ролі. Історія розповідає про вагітну начальницю поліції Міннесоти, яка розслідує придорожні вбивства.

У цьому фільмі прекрасне все — від сценарію та режисерської роботи до акторського складу. Підтвердження тому — серіал-антологія, який вирішили випустити за мотивами цієї стрічки.



"Фарґо" 1996: дивіться трейлер фільму