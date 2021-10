Как сообщает источник, проект станет первым релизом в рамках нового семейного соглашения о контенте для Hulu. Предварительно стало известно, что семья завершила контракт с кабельным каналом E! после 20 сезонов шоу Keeping Up With the Kardashians.

Интересно Кортни Кардашян и Трэвис Баркер готовятся к свадьбе: 10 лучших образов влюбленной пары

Ожидается, что новый сериал появится в первой половине 2022 года, хотя дата премьеры еще не определена.

Крис Дженнер, Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян-Уэст и Хлои Кардашьян будут выполнять роль исполнительных продюсеров сериала, в котором они сыграют вместе с младшими сестрами Кендалл и Кайли Дженнер.

Интересно, что Райан Сикрест, который открыл семью для реалити-телевидения в начале 2000-х годов и создал шоу Keeping Up With the Kardashians, также будет исполнительным продюсером. С новым проектом семья предлагает зрителям "Новое интимное путешествие в их жизнь".

Семья Кардашьян-Дженнер также выбрала Бена Уинстона в качестве исполнительного продюсера и Даниэля Кинга в качестве шоу-раннера.



Семья Кардашян-Дженнер / Фото из инстаграма Ким Кардашьян-Уэст