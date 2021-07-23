О съемках фильма "Пульс" и истории несокрушимой украинки, – интервью с актрисой Натальей Бабенко

С 22 июля в украинский прокат вышел фильм "Пульс". Перед премьерой нам удалось пообщаться с главной звездой драмы – актрисой театра и кино Натальей Бабенко.

Фильм еще до старта проката привлек немалое внимание зрителей, ведь сюжет "Пульса" основан на реальной истории паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. За шаг до Олимпийских Игр спортсменка попала в аварию, которая едва не поставила крест на ее мечте привезти в Украину желанную награду. Однако упорный труд и желание победить помогли Оксане Ботурчук покорить Паралимпиаду.

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Именно эту несокрушимую украинку сыграла Наталья Бабенко. Эксклюзивно для 24 канала актриса рассказала, как проходили кастинги к драме "Пульс", какие самые тяжелые моменты запомнились ей со съемок и чем особенна история Оксаны Ботурчук.

Здравствуйте, Наталья! Спортивная драма "Пульс" стала одной из самых громких премьер года еще до релиза. И, уверена, к подбору актерского состава у авторов проекта были особые требования. Так как вам удалось убедить, что именно вы должны исполнить главную роль Оксаны Ботурчук?

На самом деле это очень сложный вопрос, потому что актеры не могут переубедить. Мы просто приходим на пробы, а дальше все зависит только от режиссеров или продюсеров. Мы не знаем окончательного результата, какого-то фидбека, почему выбрали нас.

Насколько мне известно, я просто точно попала в роль, понравилась режиссеру и уже потом он убеждал продюсеров, что это я должна сыграть Оксану.

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Расскажите, пожалуйста, чуточку больше о своей героине. Какой вы ее увидели после первого прочтения сценария и удалось ли этот образ воплотить на съемках?

Я надеюсь, но это уже мы увидим все вместе с 22 июля в кинотеатрах (смеется).

Когда я впервые читала сценарий, была в Днепре, в городе, где сейчас живет Оксана Ботурчук. Мы как раз гастролировали с театром. Мне тогда пришло письмо от агента со сценарием и запланированными пробами. Помню, у меня тогда аж загорелись глаза от рукописи, потому что это же полный метр, и я принялась сразу же читать.

В тот день у меня была запланированная встреча со своим одноклассником, но, когда дочитала, была настолько не настроена на это. Пришлось остаться в номере и умывать слезы. Очень трогательный сценарий.

Собственно, когда я дочитала все до конца, почему-то у меня сразу мелькнуло, что именно я должна ее сыграть. У меня немножко и история похожая.

Действительно?

Ну, как похожа (смеется). Просто я тоже родом из маленького города Энергодар, Оксана – из Никополя. В обоих есть водохранилище, которое уже стало для меня общим с Оксаной.

Я такая же настойчивая, не отступаю от своей цели. То есть много было каких-то таких общих черт, или очень похожих.



Наталья Бабенко на съемках драмы "Пульс" / Фото Пресс-служба

Кстати, я не с первого раза поступила на обучение в Национальный университет имени Ивана Карпенко-Карого. У меня тоже были свои препятствия, которые как-то перекликались. Кроме этого, история о спортсменке, а я в детстве занималась бегом, еще в школе. Поэтому и решила: это моя роль, я могу ее сыграть и хочу, это интересно для меня. Видимо, это было ощутимо и помогло мне наконец получить роль.

Это действительно захватывает! Если вы занимались спортом профессионально, заметили какие-то мелкие детали, даже в общении тренера и спортсмена?

На самом деле я не занималась профессионально спортом, больше посещала музыкальную школу. Но, как и все, ходила на физкультуру. От того, что я показывала хорошие результаты по спринтерскому бегу на короткие дистанции, но никогда не стремилась заниматься этим профессионально. То были лишь нормативы.

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Общеизвестно, что Вы полгода тренировались перед тем, как приступить к съемкам. Как это повлияло на вашу работу в проекте?

Сначала это было для того, чтобы я немного похудела и привела фигуру в спортивную форму (улыбается). Безусловно, это помогло мне потом и вжиться в роль. Я занималась с Виталией Ротар, которая является легкоатлеткой, а также тренером. И вот она мне объясняла все тонкости: как правильно держать руки, как бегать, все эти беговые упражнения и как их делать. Это такая информация, которая дает тебе толчок вперед. И неважно, будешь ты заниматься спортом или нет, это вещи, которые с тобой остаются навсегда.



Наталья Бабенко в роли Оксаны Ботурчук / Фото Пресс-служба

Я очень благодарна этому фильму за возможность больше заниматься спортом. Да, это трудно. Но с тех пор, как отсняли фильм, а это почти 2 года, я всегда возвращаюсь к этому. Могу несколько месяцев ничего не делать, а потом записаться в зал или заниматься йогой. То есть эта любовь к спорту остается навсегда.

Хотелось бы, чтобы таких фильмов в Украине было больше. Чтобы для достижения твоей цели, давали возможность и время освоить какие-то новые навыки. Это очень ценно.

Мне кажется, вообще мощной спортивной драмы не хватает украинскому кино. У нас много таких историй и спортсменов, которые своим примером показывают: все возможно, если приложить усилия.

Да, и я надеюсь, "Пульс" задаст такую волну. Все увидят, что спортивные драмы интересны, есть зритель, который будет приходить в кинотеатры, будет не только смотреть фильм, но и вдохновляться увиденным. Люди больше поверят в себя и не будут бояться воплощать свои мечты.

На самом деле нам постоянно чего-то не хватает: мы боимся, что чего-то не достойны или не можем сделать. Но такими примерами на украинском кинорынке можем показывать: все возможно. Надо верить в себя, действовать и идти вперед!



Главные актеры спортивной драмы "Пульс" / Фото с фейсбук фильма "Пульс"

Ни для кого не секрет, что Оксана Ботурчук консультировала этот фильм. Примечательно, что именно вы из всей съемочной команды больше всего с ней общались. Какой самый ценный совет получили от Оксаны?

Я ездила к Оксане в Днепр. Тогда она меня познакомила со своей семьей, а я имела возможность увидеть, какая она в быту. На самом деле она не давала каких-то советов. И вообще не вмешивалась в актерский процесс.

Но как человек своей искренностью, отношением к жизни, открытостью она дала мне вдохновение. Я рада, что такие люди существуют, их много.

Самый главный совет, который она не сказала, но который я сама увидела – это надо быть настойчивым, ничего не бояться и, несмотря ни на что, идти вперед. Зная таких людей, хочется на них равняться.



Оксана Ботурчук (слева) и Наталья Бабенко на допремьерном показе / Фото Пресс-служба фильма

История Оксаны Ботурчук очень непростая. Это, без сомнения, несокрушимая женщина, которая умеет найти силы в себе, чтобы преодолеть все трудности. Но и таких препятствий было на ее пути немало. Какой момент в фильме Вам было труднее всего сыграть?

Сложнее всего было не переборщить с этой слепотой. Нам было сложно держать баланс в изображении этого момента.

Режиссер меня направлял в этом вопросе, подходил и говорил, когда нужно меньше или больше показывать порок зрения.



Наталья Бабенко с режиссером Сергеем Чеботаренко / Фото фейсбук Сергея Чеботаренко

В "беговые дни" съемки давались сложно, давалась в знаки физическая усталость. Представьте: когда у тебя рабочий день – 12 часов, и все это время ты бегаешь. Это было очень трудно. Спортсмены, видимо, столько не тренировались за сутки (смеется). Но мы справились. Это был хороший опыт для меня.

Не знаю, будут ли у меня еще такие ленты, но я себе пожелала бы это. Именно здесь я увидела, как можно работать в команде, какой слаженной может быть съемочная группа и каким вдохновенным может быть труд. Вот мне хотелось бы, чтобы все так относились к своей работе, с удовольствием бежали на площадку и просто любили то, чем занимаются. У меня был такой качественный пример: как создается хорошее кино.



Наталья Бабенко в первый день съемок "Пульса" / Фото Пресс-служба фильма

Вообще очень хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось, набирало обороты, становилось мощнее и чтобы мы вышли на какой-то мировой уровень, чтобы наши ленты высоко оценивали и знали за границей.

Мне кажется, мы уже начали выходить на этот уровень. И жанрово украинское кино обогащается, и международных премий ежегодно увеличивается. Драма "Пульс" – этому тоже доказательство.

Да, я согласна! Наш режиссер Сергей Чеботаренко возил ленту на фестиваль Flathead Lake International Cinemafest (FLIC). У нас было 4 номинации, 2 из которых нам принесли награды в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Я очень горжусь, потому что это действительно престижно.

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Как считаете, а какие же проблемы тормозят развитие украинского кино?

Я думаю, нам не стоит бояться фестивальных фильмов. Продюсеры, в первую очередь, думают о прокате и спонсорах. Но мне так хочется, чтобы талантливые режиссеры, операторы, актеры, такие идейные люди с интересными историями могли найти финансирование на свои проекты. Ведь о проблеме наркотиков, алкоголя, насилия или гендерных темах тоже нужно говорить через кино! Говорить – не в плане что-то популяризировать. Нет, наоборот: сделать так, чтобы было кино, которое показало бы молодежи, как делать не стоит, или какие последствия могут быть.

Сейчас много информации в интернете, которую им не стоит смотреть, но они это делают. Но нет чего-то против этого.

Вот не надо бояться давать возможности разному кино. Ведь на каждый фильм есть свой зритель. Нам не надо быть запертыми в каких-то рамках, которые нам ставят. Просто хочется больше свободы, крыльев.

Мне кажется, "Пульс" уже может вдохновлять. У нас нет почему-то киногероя, украинца, который достигает знаковой победы благодаря труду. Как думаете, Оксана Ботурчук может стать для других примером для подражания?

Конечно, и я надеюсь, что так и будет. Этот человек своим примером показывает, насколько много мы можем сделать. Если верить в себя, упорно работать и идти к своей цели – все возможно.

Я надеюсь, что этот фильм не только будет вдохновлять людей заниматься спортом, правильно питаться и тому подобное, но и даст возможность людям верить в свои цели, уверенно идти к своей цели и не останавливаться.



Наталья Бабенко / Фото Пресс-служба фильма

К примеру, подростки, которые выбирают себе профессию, мечтают стать психологом, актером или юристом, а родители говорят: "Ой нет, ничего не удастся". Этот фильм пойдет на сопротивление этому. Люди задумаются о себе, ведь они пришли в этот мир сами и именно им выбирать, чем заниматься, и им выбирать дело своей жизни. Поэтому не стоит слушать кого-то. Если в тебя кто-то не верит, даже если есть препятствия, надо их преодолевать.

Мы становимся счастливыми только тогда, когда есть внутренняя гармония, когда мы выбираем свой путь самостоятельно, а не то, что навязано обществом.

Большой акцент авторы сюжета сделали не только на борьбе главной героини, но и на романтической линии. Как меняется личная жизнь Оксаны с течением ее карьеры?

Мне кажется, ни одно кино не может существовать без линии любви. В этом фильме также было две линии: одна – несчастливая любовь, другая – настоящая, искренняя.

Эти сцены были очень хорошие, трогательные, просто красивые. Там было несколько очень романтических моментов, которые стоит увидеть.



Наталья Бабенко / Фото Пресс-служба фильма

Но акцента на любви не было большого: всего 2 – 3 сцены, связанные с романтикой. Но все пейзажи, сюжет – это было невероятно. Я считаю, что в нашем фильме все сложилось: режиссер, актеры, оператор – все вместе создали эту красоту.

Надеюсь, зрителям все понравится, они захотят, чтобы их поцелуй был именно таким (улыбается). Ну это надо прийти и увидеть.

А что осталось за кулисами съемок "Пульса"?

Мы постоянно шутили. Я просто даже не могу выделить какого-то одного курьеза, но у нас на площадке всегда был смех, очень веселая атмосфера.

К тому времени, мы стали одной большой семьей. Мы постоянно обнимались, грели друг друга, когда было холодно, смеялись, общались. Было очень весело. Это время я с удовольствием вспоминаю и скучаю, потому что хочется с этой командой снова поработать.



Станислав Боклан и Наталья Бабенко / Фото Пресс-служба фильма

У нас был четкий сценарий. Но были моменты, когда пробовали сделать, как написано, но чего-то не хватало. Тогда я подходила к режиссеру и говорила: "А сделаем так". В ответ: "Давай". Мы искали часто компромиссы.

Сергей Чеботаренко сам по себе имеет такой подход: "Слушай, если тебе сейчас что-то в голову сойдет, сделаем, а я уже там подкорректирую". Если ему категорически что-то не нравилось – без обсуждений, мы делали так, как он хотел. Но Сергей никого не сковывал и всем предлагал импровизации.

И напоследок: почему стоит увидеть "Пульс" на большом экране?

Во-первых, еще неизвестно, когда он выйдет на онлайн-платформах. Драматургия, тематика, масштаб фильма "Пульс" – это то, что надо смотреть на большом экране. Сцены аварии, бега или любви – все они по-другому воспримутся в кинотеатрах.

Я считаю, что это один из самых мощных фильмов. Я надеюсь, что это так, потому что было столько вложено труда, любви, души. Мне хочется верить, что зритель оценит это.

На самом деле есть много сомнительных лент, на которые украинцы приходят. Так почему же не пойти на хорошее качественное украинское кино?

Не пропустите драму "Пульс" в кинотеатрах своего города! Показы ленты стартовали 22 июля.