Тизер Люпена 3, киноляпы Очень странных дел, дата выхода Ведьмака: дайджест событий за выходные

На выходных 24 – 25 сентября киноманы получили безумную порцию новостей. Тизер "Люпена 3", трейлер "Энолы Голмс" и это еще не все! Создатели "Очень странных дел" показали киноляпы, а также мы узнали дать выходу продолжение "Ведьмака" и "Короны" 5 сезона.

На выходных состоялось также мероприятие Netflix Tudum, на котором представили немало эксклюзивных новостей и трейлеры к лентам. Больше всего – читайте ниже.

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Дайджест киноновостей за выходные 24 – 25 сентября

Двейн Джонсон на съемках ситкома "Молодой Рок"

Создатели показали кадры по съемке сериала о пути Двейна Джонсона "Молодой Рок".

Кадры из ситкома "Молодой Рок" / Фото NBC

Райан Рейнольдс на съемке "Мнимого друга"

Райан Рейнольдс, недавно проигравший пари и снявший свою колоноскопию на видео, был замечен на съемках нового фильма от Стива Каррела и Джона Красински американской фэнтези-комедии "Мнимый друг".

Дата выхода четвертого сезона сериала "Ты"

На выходных анонсировали дату выхода 4 сезона сериала "Ты". Первая часть выйдет 10 февраля, вторая – 10 марта.

"Ты" 4 сезон: смотрите ролик

Превью 2 сезона сериала "Тень и кость"

Поклонники фэнтези "Тень и кость" наконец-то получили превью 2 сезона.

Сюжет: В мире, разделенном на две части барьером вечного мрака, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат находит в себе невероятную силу, которая может объединить страну. Но против нее – заговоры опасных сил. Бандиты, воры, убийцы и святые – в состоянии войны, и для выживания нужно больше магии.

"Тень и кость": смотрите превью 2 сезона

Специальный ролик со съемок "Эвакуации 2" с Крисом Гемсвортом

Netflix показал специальный ролик со съемок второй части фильма "Эвакуация" с Крисом Гемсвортом в главной роли!

Американский боевик "Эвакуация" создан по мотивам комикса Ciudad Энди Паркса, братьев Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса и Эрика Скиллмана. Режиссером стал Сэм Харгрейв, а сценарий написал Джо Руссо.

"Эвакуация 2": смотрите видео со съемок

Трейлер к фильму "Энола Холмс 2"

Netflix представил трейлер фильма "Энола Холмс 2", премьера которого состоится 4 ноября. К своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Гелена Бонэм Картер.

"Энола Холмс 2": смотрите украинский трейлер

Украинский тизер "Алисы в Пограничные"

"Алиса в Пограничные" – смотрите украинский тизер увлекательного сериала, который, говорят, моментами даже интереснее "Игра в кальмара". По сюжету непрофессиональный геймер и его друзья попадают в параллельный мир, где вынуждены участвовать в жестоких играх на выживание, чтобы вернуться в свой мир.

"Алиса в Пограничные": смотрите украинский тизер

Дата выхода пятого сезона сериала "Корона"

Премьера пятого сезона сериала "Корона" состоится на Netflix 9 ноября. Роль Леди Ди в 5 сезоне сыграла актриса Элизабет Дебики. В королеву Елизавета II превратилась звезда "Гарри Поттера" и "Аббатства Даунтон" Имельда Стонтон.

В этом сезоне воспроизводят момент, когда Диана присутствовала на королевском гала-спектакле оперы Чайковского "Лебединое озеро" в лондонском Королевском Альберт-Холле 3 июня 1997 года. Это было последнее публичное появление принцессы перед ее трагической смертью 31 августа 1997 года. Также пятый сезон драмы Netflix, которая предлагает вымышленную интерпретацию жизни королевской семьи за дверью дворца, в частности, расскажет об истории развода Дианы и Чарльза.

Кадр из 4 сезона "Короны" / Фото Netflix

Киноляпы "Очень странных дел 4"

"Очень странные дела 4", ставшего самым популярным сериалом Netflix в июне 2022 года, показал видео с киноляпами. Интересно, что первые семь серий "Странных чудес 4" собрал 930 миллионов часов просмотров.

Киноляпы "Очень странных дел 4": смотрите видео

Эксклюзивный клип к сериалу "Венздей"

Долгожданный сериал "Венздей" уже выйдет этой осенью, 23 ноября, а пока смотрите эксклюзивный клип к новому творению Тима Бертона.

По сюжету девочка адаптируется в школе, где она заметно выделяется среди американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Венздей": смотрите ролик

Как создавалась анимация к "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо показал, как создавалась очаровательная кукольная анимация для его версии "Пиноккио". Адаптацию "Пиноккио" превратили в мюзикл, а сам фильм был создан в формате стоп-моушн (кукольной анимации). Сами же события картины будут происходить в Италии 30-х годов, когда укреплялся фашизм и Бенито Муссолини осуществлял контроль над страной. Ключевой темой, которую режиссер освещает в этой версии картины, кстати, будут отношения детей и взрослых, а также человечность.

Как создавалась анимация к "Пиноккио" Гильермо дель Торо: смотрите видео

Неудачные дубли из третьего сезона сериала "Академия Амбрелла"

Создатели вышедшего 22 июня сериала "Академия Амбрелла" показали неудачные дубли со съемок.

Отметим, что события этого сериала разворачиваются в альтернативной реальности. На свет одновременно появляются младенцы, наделенные суперспособностями. Сэр Реджинальда Гарггривс спасает семерых новорожденных от угроз создать Академию "Амбрелла". Вместе они будут использовать свои суперсилы для защиты Земли.

"Академия Амбрелла": неудачные дубли из третьего сезона

Дата выхода третьего сезона "Ведьмака"

Netflix подтвердил, что третий сезон "Ведьмака" выйдет летом 2023 года. Он основывается на еще одной книге из саги Анджея Сапковского "Час пренебрежения".

Ранее показывали специальный "Путеводитель для новичка" по миру эпического сериала. Видеогид направлен помочь новичкам быстро войти в курс дела. Видео поможет и тем, кто не видел первого сезона и не читал книги Анджея Сапковского.

"Ведьмак" 2 сезон, путеводитель новичка: смотрите видео

Тизер третьего сезона "Люпена"

Омар Си передает вам поздравления в украинском тизере к третьему главе сериала "Люпен".

Сериал очень интересен, ведь соединил детективную линию, драматический сюжет и изобретательность главного героя в стиле Шерлока Холмса. В центре событий – жизнь Ассане Диопа. На первый взгляд, он – обычный француз, подрабатывающий уборщиком в Лувре. Но на самом деле Ассане является гениальным вором, увлекающимся книгами об Арсене Люпене. По примеру любимого героя, он организует кражу колье из Лувра. Однако его замысел значительно опаснее, чем просто грабеж. В третьем сезоне Омар Си в роли Люпена исчезает.

"Люпен 3": смотрите тизер

"Ножи наголо: Стеклянный лук" – отрывок из фильма

Райан Джонсон представил небольшой отрывок из фильма "Ножи наголо: Стеклянный лук"!

Детектив Бенуа Блан будет заниматься новым расследованием. Райан Джонсон заявил, что помимо возвращения Дэниела Крейга, это будет единственная связь с первым фильмом.

"Ножи наголо 2": смотрите отрывок из фильма

Тизер и дата выхода "Эмили в Париже 3"

Netflix представил тизер третьего сезона "Эмили в Париже". Премьера сериала состоится 21 декабря 2022 года.

"Эмили в Париже 3": смотрите тизер

Первый взгляд на спинофоф "Викингов"

Вы можете увидеть эксклюзивный клип о втором сезоне сериала "Викинги: Вальгалла", который является прямым продолжением оригинальных "Викингов". Премьеру следует ожидать 25 февраля 2022 года.

Спиноф расскажет о новых главных героях эпической саги и о легендарных приключениях викингов. События сериала "Викинги: Вальгалла" развернутся через 100 лет после финала оригинального шоу.

Этот эксклюзивный клип предлагает первый взгляд на отчаянное противостояние легендарных героев викингов – Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон) и Гаральда Сигурдссона (Лео Сутер) – против Олафа и его воинов.

"Викинги: Вальгалла": смотрите эксклюзивный клип