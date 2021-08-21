Одесский кинофестиваль 2021: объявлены победители

Одесский международный кинофестиваль, который проходил с 14 по 21 августа 2021 года, сегодня завершился. Зрители успели насладиться лучшими лентами, а жюри выбрали победителей. Какие фильмы получили награды – читайте на Кино 24.

В этом году ОМКФ посвятили 30-летию независимости Украины, поэтому его единственной конкурсной программой стал именно Национальный конкурс, победители которого получили награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.

Интересно Одесский кинофестиваль 2021: как прошла церемония открытия

Торжественная церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля впервые в истории состоялась под открытым небом на Потемкинской лестнице, а это означает, что каждый смог увидеть это событие.

– известная лестница в Одессе, соединяющая центр города с гаванью и Морским вокзалом. Сегодня она состоит из 192 ступеней и десяти пролетов. Длина – 142 метра.

Ведущими церемонии закрытия стали Янина Соколова и Олег Панюта.

Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ стала 100-летняя лента "Малыш". Показ был бесплатным, его сопровождал одесский симфонический оркестр.

Список победителей 12-го Одесского кинофестиваля

Национальная конкурсная программа

Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба.

– "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба. Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – "С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь.

"С завязанными глазами" 2021: смотрите трейлер

"Специальная награда жюри" – "Соперник", реж. Маркус Ленц.

– "Соперник", реж. Маркус Ленц. "Лучший украинский короткометражный фильм" – "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба.

– "Папины кроссовки", реж. Ольга Журба. "Лучшая актерская работа" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.

– "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай. "Лучшая режиссерская работа" – Leopolis night, реж. Никон Романченко.

– Leopolis night, реж. Никон Романченко. "Лучший украинский полнометражный фильм" – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.

– "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай. Специальная премия за вклад в мировое киноискусство "Золотой Дюк" – Терри Гиллиам.

– Терри Гиллиам. Гран-при ОМКФ – "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай.

"СТОП-ЗЕМЛЯ" 2021: смотрите трейлер​

На сцену закрытия ОМКФ также вышел Минист культуры Украины Александр Ткаченко и поблагодарил всех, кто приобщился к проведению фестиваля в этом году.

Мы с народными депутатами будем бороться за увеличение бюджетов на следующий год,

– подчеркнул министр.