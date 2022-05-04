Актриса присоединилась к #UAcultchallenge, чтобы показать всему миру, что Украина – могущественное государство, имеющее богатое, интересное, разнообразное и прекрасное духовное и культурное наследие. Ольга Сумская попросила присоединяться к культурному движению всех небезразличных как украинцев, так и иностранцев.

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Звезда отметила, что условия челленджа очень просты:

Надо записать отрывок из произведения украинской классической или современной литературы. Друзья соцсетей должны догадаться, кто автор и написать в комментариях. В ролике обязательно все участники должны выразить слова поддержки ВСУ и украинцам. Далее каждый участник члена может внести свой добровольный вклад в sptk.org.ua и помочь финансовой армии.

Все собранные средства пойдут на нужды ВСУ и гражданского населения, согласно программам ОО "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии",

– отметила актриса.

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Ольга Сумская зачитала стихотворение Симоненко в знак поддержки украинской армии

По словам звезды, стихотворение Василия Симоненко "Украина, пью твои зрачки…" звучит как никогда актуально в эти страшные дни войны.

Україно, п’ю твої зіниці...

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Ради тебе перли в душі сію,

Ради тебе мислю і творю —

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю!

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

"Олю, к мурашкам и до слез. Так прочесть могла только ты", "Скоро все будет хорошо, скоро расцветет сирень", "Обожаю творчество Симоненко", – такими словами отреагировали подписчики в сети. Некоторые даже вспомнили о дочери Сумской, которая сейчас проживает в России, но молчит о войне.

Недавно актриса призналась, что ее дочь Антонина Паперна очень переживает. Этот вопрос до сих пор остается болезненным для Сумской. Однако мужчина звезды сказал, что многие их друзья пишут в личные сообщения. "Они понимают, что происходит в Украине, но боятся наказания. Мол, надо выбирать - или сказать слово, или сесть за решетку", – поделился он.