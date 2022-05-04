Актриса присоединилась к #UAcultchallenge, чтобы показать всему миру, что Украина – могущественное государство, имеющее богатое, интересное, разнообразное и прекрасное духовное и культурное наследие. Ольга Сумская попросила присоединяться к культурному движению всех небезразличных как украинцев, так и иностранцев.
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Звезда отметила, что условия челленджа очень просты:
- Надо записать отрывок из произведения украинской классической или современной литературы. Друзья соцсетей должны догадаться, кто автор и написать в комментариях.
- В ролике обязательно все участники должны выразить слова поддержки ВСУ и украинцам.
- Далее каждый участник члена может внести свой добровольный вклад в sptk.org.ua и помочь финансовой армии.
Все собранные средства пойдут на нужды ВСУ и гражданского населения, согласно программам ОО "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии",
– отметила актриса.
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Ольга Сумская зачитала стихотворение Симоненко в знак поддержки украинской армии
По словам звезды, стихотворение Василия Симоненко "Украина, пью твои зрачки…" звучит как никогда актуально в эти страшные дни войны.
Україно, п’ю твої зіниці...
Голубі й тривожні, ніби рань.
Крешуть з них червоні блискавиці
Революцій, бунтів і повстань.
Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік.
Ради тебе перли в душі сію,
Ради тебе мислю і творю —
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю!
Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право
З матір’ю побуть на самоті.
"Олю, к мурашкам и до слез. Так прочесть могла только ты", "Скоро все будет хорошо, скоро расцветет сирень", "Обожаю творчество Симоненко", – такими словами отреагировали подписчики в сети. Некоторые даже вспомнили о дочери Сумской, которая сейчас проживает в России, но молчит о войне.
Недавно актриса призналась, что ее дочь Антонина Паперна очень переживает. Этот вопрос до сих пор остается болезненным для Сумской. Однако мужчина звезды сказал, что многие их друзья пишут в личные сообщения. "Они понимают, что происходит в Украине, но боятся наказания. Мол, надо выбирать - или сказать слово, или сесть за решетку", – поделился он.