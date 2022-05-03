Алексей Гладушевский вместе со своими единомышленниками развернули в Черновцах культурный фронт. Сегодня команда работает над восстановлением культуры, поскольку считает, что после победы главная война начнется на культурном фронте.

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В интервью изданию "КП в Украине" продюсер рассказал о проекте "Мистецький штаб" и поделился фильмами, которые должны посмотреть украинцы, чтобы узнать больше об украинском кинематографе.

Какие фильмы советует смотреть Алексей Гладушевский

Художественное кино

Продюсер посоветовал смотреть классику. В частности, фильм 1964 года "Сон" с Иваном Миколайчуком о жизни Тараса Шевченко, а также ленту 1972 года с более комедийной историей "Пропала грамота", где в главной роли тоже Иван Николаевчук.

Кстати, когда молодежь выходила после просмотра этих фильмов, говорила: "Вау, а мы и не знали, что есть такие украинские фильмы",

– поделился Гладушевский.

А вот, кто не видел "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, получит настоящее эстетское наслаждение, – сообщил продюсер.

Алексей Гладушевский отметил важность смотреть украинское кино. Одним из самых лучших украинских фильмов он считает "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и называет его хорошим и очень правильным, светлым и качественно сделанным.

Любимым фильмом он назвал "Плохие дороги" Наталки Ворожбит, которые в этом году не только имели возможность попасть на Оскар, но и сбили с толку многих украинцев.

Он очень тяжел, не для слабонервных, но, если кто-то хочет видеть, как кино реально работает с жесткой современной действительностью, – надо посмотреть,

– поделился он.

Еще один достаточно сильный и важный фильм – "Атлантида" Валентина Васяновича.

Кстати говоря. Интервью с Валентином Васяновичем об "Атлантиде" читайте на Kino 24.

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"Фильм Наримана Алиева "Домой" тоже очень хорош", – отметил продюсер. "Раньше многим казалось, что эта проблема их не касается, и чего его тогда смотреть. А сейчас люди очень хотят знать все, что касается таких болевых вопросов для Украины. Поэтому, мне кажется, сегодня этот фильм воспринимается иначе, он набирает актуальность", – дополнил он.

Документальное кино

Из документальных Гладушевский советует смотреть фильм 2015 года "Отторжение". В нем говорится о начале войны на Востоке Украины в 2014 году, а также о создании воображаемых республик "ЛНР" и "ДНР".

"Сейчас, когда смотришь этот фильм, видишь эту ситуацию подробно, и все становится понятным. Просто до этого мы не видели этих событий так, как составлено в документальных фильмах в хронологическом порядке. Мы все видели фрагментами, кусками, а когда смотришь в хронологическом порядке, как в этом фильме, понимаешь, что сегодняшняя война лежала на поверхности. И почему мы сейчас удивляемся? А потому, что никто серьезно не изучал этот вопрос, не закапывался в него, не придавал значения. Вот почему важна документалистика", – подчеркнул продюсер.

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Напоследок Алексей вспомнил о фильмах, которые сейчас у всех на устах: "Соловей поет" и "Кто мы? Психоанализ украинцев".

Это хорошие документальные фильмы о культурных кодах украинцев. Там как раз есть ответы на то, кто мы сегодня,

– сказал он.

Заметим, их советовала также соведущая "Телевидение Торонто" Ярослава Кравченко.