Олексій Гладушевський разом зі своїми однодумцями розгорнули у Чернівцях культурний фронт. Сьогодні команда працює над відновленням культури, адже вважає, що після перемоги головна війна розпочнеться на культурному фронті.

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В інтерв’ю виданню "КП в Україні" продюсер розповів про проєкт "Мистецький штаб" та поділився фільмами, які мають переглянути українці, щоби дізнатися більше про український кінематограф.

Які фільми радить дивитися Олексій Гладушевський

Художнє кіно

Продюсер порадив дивитися класику. Зокрема фільм 1964 року "Сон" з Іваном Миколайчуком про життя Тараса Шевченка, а також стрічку 1972 року з більш комедійною історією "Пропала грамота", де у головній ролі теж Іван Миколайчук.

До речі, коли молодь виходила після перегляду цих фільмів, говорила: "Вау, а ми й не знали, що є такі українські фільми",

– поділився Гладушевський.

А ось, хто не бачив "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, отримає справжню естетську насолоду, – повідомив продюсер.

Олексій Гладушевський наголосив на важливості дивитися українське кіно. Одним з найкращих найкласніших українських фільмів він вважає "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча і називає його добрим та дуже правильним, світлим та якісно зробленим.

Улюбленим фільмом він назвав "Погані дороги" Наталки Ворожбит, які цього року не лише мали можливість попасти на Оскар, а й збили з пантелику багатьох українців.

Він дуже важкий, не для людей зі слабкими нервами, але, якщо хтось хоче бачити, як кіно реально працює з жорсткою сучасною дійсністю, – треба подивитися,

– поділився він.

Ще один досить сильний та важливий фільм – це "Атлантида" Валентина Васяновича.

До речі. Інтерв’ю з Валентином Васяновичем про "Атлантиду" читайте на Kino 24.

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"Фільм Нарімана Алієва "Додому" теж дуже хороший", – зазначив продюсер. "Раніше багатьом здавалося, що ця проблема їх не стосується, – і чого його тоді дивитися. А зараз люди дуже хочуть знати все, що стосується таких болючих питань для України. Тому, мені здається, сьогодні цей фільм сприймається інакше, він набирає актуальності", – доповнив він.

Документальне кіно

З документальних Гладушевський радить дивитися фільм 2015 року "Відторгнення". У ньому йдеться про початок війни на Сході України у 2014 році, а також створення уявних республік "ЛНР" та "ДНР".

"Зараз, коли дивишся цей фільм, бачиш цю ситуацію детально, і все стає зрозумілим. Просто до цього ми не бачили цих подій так, як складено у документальних фільмах у хронологічному порядку. Ми всі бачили фрагментами, шматками, а коли дивишся у хронологічному порядку, як у цьому фільмі, розумієш, що сьогоднішня війна лежала на поверхні. І чому ми зараз дивуємося? А тому, що ніхто серйозно не вивчав це питання, не закопувався в нього, не надавав значення. Ось чому важлива документалістика", – наголосив продюсер.

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Наостанок Олексій згадав про фільми, які зараз в усіх на устах: "Соловей співає" та "Хто ми? Психоаналіз українців".

Це хороші документальні фільми про культурні коди українців. Там якраз є відповіді на те, хто ми сьогодні,

– сказав він.

Зауважимо, їх радила також співведуча "Телебачення Торонто" Ярослава Кравченко.