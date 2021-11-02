Onuka назвала 8 лучших мини-сериалов на Netflix: "Каждый меня зацепил"

2. Sexify

Вторую строчку Наталья отдала польской секс-комедии, которую, по ее словам, называют "восточноевропейским "Сексуальным образованием".

У Sexify интересный сюжет, сериал клево снят, в нем играют крутые актеры. Я получила огромное удовольствие от просмотра, – пришла к выводу певица.

Sexify 2021: смотрите трейлер сериала

3. "Сексуальное образование" / Sex Education

Оказалось, что Наталья поклонница сериала о проблемах современной молодежи, ведь смотрит шоу уже третий сезон подряд. По словам Наталии, сериал "изощренно и разумно раскрывает новую этику и новую реальность".

Это шоу стоит посмотреть всем, кто хочет понять молодежь и то, чем она живет постоянно и повсюду. Третий сезон — блестящий и не хуже первых двух,

– заверила звезда.

"Сексуальное образование" 2021: смотрите трейлер сериала

4. "Бритни против Спирс" / Britney vs Spears

Четвертое место Наталья отдала новому скандальному сериалу, который шокировал и раскрыл наконец всю сложную историю популярности иконы поп-музыки 2000-х – Бритни Спирс.

Этот фильм рассказывает о личности, которую уничтожает внимание публики. Невероятно, насколько безумной может быть жизнь человека, насколько она может превратиться в сюрреализм и нонсенс. После этого фильма я однозначно пересмотрела свое отношение к Бритни и ее творчеству,

– откровенно заявила фронтвумен группы Onuka.

"Бритни против Спирс" 2021: смотрите трейлер сериала

5. "Каштановый человечек" / The Chestnut Man

Пятую строчку своего хит-парада на Netflix Наталья посвятила детективной ленте о серии загадочных убийств.

Каштановый человечек наполнен характерной, темной атмосферой детектива,

– написала Наталья.

"Каштановый человечек" 2021: смотрите трейлер сериала

6. "Беспорядок после тебя" / El desorden que dejas

Шестую позицию Наталии занял испанский драматический сериал. Певица рассказала, что любит смотреть сериалы с оригинальным дубляжом и субтитрами – особенно с испанским колоритом.

А испанское кино звучит просто невозможно: начиная от музыки, заканчивая словами. У него есть свой флер – мистически-драматически-страстный, – подытожила Наталья.

"Беспорядок после тебя" 2021: смотрите трейлер сериала

Конечно, самый популярный проект Netflix тоже вошел в список сериалов, не оставивших равнодушной и Наталью Жижченко. Певица призналась, что ее всюду спрашивали, просмотрела ли она сериал. А также признала, что проект приобрел такую ​​популярность, что его посмотрел даже ее муж – Евгений, который никогда не смотрит подобных проектов.

Интересно, что было немало комментариев под клипом GUMA о том, что он зрительно напоминает шоу. Действительно, есть какие-то сходства в цветах и ​​клонах. В шоу мне было интересно узнать жизнь персонажей вне игры. В таких кинематографических порывах ты путешествуешь по миру, реальной жизни и социальным срезам пластов населения, а это — самое интересное,

– заявила фронтвумен группы Onuka.

"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер сериала

8. "Невинный" / The Innocent

Последнее место снова занял испанский детективный проект, поразивший Наталью непредсказуемыми сюжетными поворотами.

Это однозначно то шоу, которое хочется стереть из памяти и посмотреть снова,

– прокомментировала певица.

"Невинный" 2021: смотрите трейлер сериала