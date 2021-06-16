Мультсериал имеет рейтинг R. Это означает, что он запрещен для просмотра лицам менее 17 лет. В картине есть множество неразрешенных сцен, в частности мы говорим о насилии и жестокости. Однако сцена, когда Бэтмен делал куннилингус женщине-кошке, стала последней чертой, которую позволили показывать.

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"В третьем сезоне Харли у нас был момент, когда Бэтмен делает куннилингус Женщине-кошке".

DC сказали: "Вы не можете этого сделать. Вы абсолютно не можете этого сделать".

Они говорят: "Герои этого не делают".

А мы спросили: "Вы говорите, что герои – просто эгоистичные любовники?"

Они ответили: "Нет, мы продаем фигурки героев. Трудно продать игрушку, если Бэтмен делал кому – то куннилингус", – рассказал в интервью соавтор "Харли Квинн" Джастин Халперн.

Реакция сети

В ответ на новость о запрете сцены орального секса в мультфильме "Харли Квинн", поклонники не сидели сложа руки, а мгновенно начали реагировать возмущением и десятками мемов. Люди в соцсети твиттер создали хэштег #BatmanEatsPussy и продолжают высказываться по поводу этой ситуации.

Лучшие мемы редакция кино 24 собрала для вас:

"И скажите мне, что маска Бэтмена не сделана специально для куннилингуса"

"Знаменитая цитата Бэтмена получила сегодня новое значение"

"Женщина-кошка такая"

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"Герои так НЕ делают!"

"Спасибо DC, что сделал этот момент Бэтмена возможным. Текст на картинке: значит, я спускаюсь к ней вниз. Герои такого не делают!"

"Если Бэтмен не делает куннилингус, для чего тогда эти ручки?"

"Сделайте Снайдеркат, где Бэтмен делает куннилингус. Текст на картинке: потому что это то, что делают герои"

"Когда Бэтмен узнает, почему он в тренде"

"От видео с реакцией от Дэдпула: Герои не делают этого"

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"Герои занимаются оральным сексом"

"Трудно продать игрушку, если Бэтмен "бросается" на кого-то"

"Мой мозг видел это и думал, что это приведет к другому"

"Они не хотят признавать то, что знает мир"

Что известно о мультсериале "Харли Квинн"

Первые два сезона мультсериала о Харли Квинн транслировались на платформе DC Universe. Несмотря на большой успех, восторженные отзывы критиков и зрителей, было решено продлить ленту на третий сезон, но уже на HBO Max.

В новом сезоне мультсериала его авторы показали, как сложилась жизнь Харли Квинн после разрыва с Джокером. Главная героиня со своими приспешниками продолжает безобразничать в Готэме, пока ее команда не столкнется со злодеями-конкурентами. По сюжету, они хотят разделить между собой город и продолжать наживаться на местных жителях. Однако злодеи не учли Харли Квинн и ее интересы, поэтому наткнулись на расправу.

Роли и актеры, озвучившие героев мультсериала: