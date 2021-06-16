Мультсеріал має рейтинг R. Це означає, що він заборонений для перегляду особам менше як 17 років. У картині є безліч недозволених сцен, зокрема ми говоримо про насилля та жорстокість. Однак сцена, коли Бетмен робив кунілінгус Жінці-кішці, стала останньою межею, яку дозволили показувати.

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"У третьому сезоні Харлі у нас був момент, коли Бетмен робить кунілінгус Жінці-кішці".

DC сказали: "Ви не можете цього зробити. Ви абсолютно не можете цього зробити".

Вони кажуть: " Герої цього не роблять".

А ми запитали: "Ви кажете, що герої – просто егоїстичні коханці?"

Вони відповіли: "Ні, ми продаємо фігурки героїв. Важко продати іграшку, якщо Бетмен робив комусь кунілінгус", – розповів в інтерв’ю співавтор "Харлі Квінн" Джастін Халперн.

Реакція мережі

У відповідь на новину про заборону сцени орального сексу у мільтфільмі "Харлі Квінн", шанувальники не сиділи склавши руки, а миттєво почали реагувати обуренням та десятками мемів. Люди в соцмережі твіттер створили хештег #BatmanEatsPussy і продовжують висловлюватися щодо цієї ситуації.

Найкращі меми редакція Кіно 24 зібрала для вас:

"І скажіть мені, що маска Бетмена не зроблена спеціально для кунілінгусу"

"Знаменита цитата Бетмена отримала сьогодні нове значення"

"Жінка-кішка така"

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"Герої так НЕ роблять!"

"Дякую DC, що зробив цей момент Бетмена можливим. Текст на картинці: Значить, я спускаюся до неї вниз. Герої такого не роблять!"

"Якщо Бетмен не робить кунілінгус, для чого тоді ці ручки?"

"Зробіть Снайдеркат, де Бетмен робить кунілінгус. Текст на картинці: Тому що це те, що роблять герої"

"Коли Бетмен дізнається, чому він у тренді"

"Від відео з реакцією від Дедпула: Герої не роблять цього"

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"Герої займаються оральним сексом"

"Важко продати іграшку, якщо Бетмен "кидається" на когось"

"Мій мозок бачив це і подумав, що це приведе до іншого"

"Вони не хочуть визнавати те, що знає світ"

Що відомо про мультсеріал "Харлі Квінн"

Перші два сезони мультсеріалу про Харлі Квінн транслювалися на платформі DC Universe. Зважаючи на великий успіх, схвальні відгуки критиків та глядачів, було вирішено продовжити стрічку на третій сезон, але вже на HBO Max.

У новому сезоні мультсеріалу його автори показали, як склалось життя Харлі Квінн після розриву з Джокером. Головна героїня зі своїми поплічниками продовжує бешкетувати у Готемі, поки її команда не зіткнеться з лиходіями-конкурентами. За сюжетом, вони хочуть поділити між собою місто та продовжувати наживатись на місцевих жителях. Однак лиходії не врахували Харлі Квінн та її інтереси, тому наткнулись на розправу.

Ролі та актори, які озвучили героїв мультсеріалу: