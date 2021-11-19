Интересно, как во втором сезоне будет развиваться профессиональная деятельность Эмили, будет ли она с любимым, и какими будут отношения и дела с подругой парня, в которого она влюблена.

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Я действительно надеюсь, что Эмили будет проводить больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе познакомится с ними и своей подругой Минди,
– говорит Лили Коллинз.

Чрезвычайно легкий, стильный и атмосферный сериал, который мы советуем посмотреть и отдохнуть от рабочих будней. В первом сезоне девушка изучала французский, ведь непланово попала во французскую компанию на работу. В рабочее время и вне работы вела соцсети, что помогало развивать маркетинговые стратегии фирмы. Новая жизнь Эмили полна романтическими приключениями и некоторыми проблемами, когда она пытается завоевать авторитет коллег с работы и, возможно, снова влюбиться.

В трейлере изображена главная героиня в изысканной модной одежде вместе со своими подругами, коллегами и поклонниками:

  • Минди (Эшли Парк);
  • Камиллой (Камилль Раза);
  • Габриэлем (Лукас Браво);
  • Антуаном Ламбертом (Уильям Абади);
  • Люком (Брюно Гуэри);
  • Жюльеном (Сэмюэл Арнольд);
  • начальницей Сильви Грато (Филиппин Леруа-Больё).

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Что известно о 2 сезоне "Эмили в Париже"

  • Комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист "Секса в большом городе". Он является и продюсером сериала. Производством ленты занимается его собственная компания Darren Star Productions;
  • Производство 2-го сезона должно было начаться в конце апреля 2021 года, по данным ProductionWeekly. Однако, в интервью AP Даррен Стар сказал, что производство на самом деле начнется 3 мая 2021 года, так и произошло;
  • Планируют, что новый сезон сериала можно будет глянуть уже осенью 2021 года на Netflix. Будет насчитывать лента 10 эпизодов.
  • В сентябре Netflix представил первые кадры второго сезона "Эмили в Париже".