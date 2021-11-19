Интересно, как во втором сезоне будет развиваться профессиональная деятельность Эмили, будет ли она с любимым, и какими будут отношения и дела с подругой парня, в которого она влюблена.

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Я действительно надеюсь, что Эмили будет проводить больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе познакомится с ними и своей подругой Минди,

– говорит Лили Коллинз.

Чрезвычайно легкий, стильный и атмосферный сериал, который мы советуем посмотреть и отдохнуть от рабочих будней. В первом сезоне девушка изучала французский, ведь непланово попала во французскую компанию на работу. В рабочее время и вне работы вела соцсети, что помогало развивать маркетинговые стратегии фирмы. Новая жизнь Эмили полна романтическими приключениями и некоторыми проблемами, когда она пытается завоевать авторитет коллег с работы и, возможно, снова влюбиться.

В трейлере изображена главная героиня в изысканной модной одежде вместе со своими подругами, коллегами и поклонниками:

Минди (Эшли Парк);

Камиллой (Камилль Раза);

Габриэлем (Лукас Браво);

Антуаном Ламбертом (Уильям Абади);

Люком (Брюно Гуэри);

Жюльеном (Сэмюэл Арнольд);

начальницей Сильви Грато (Филиппин Леруа-Больё).

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