Цікаво, як у другому сезоні розвиватиметься професійна діяльність Емілі, чи буде вона з коханим, та якими будуть стосунки й справи з подругою хлопця, у якого вона закохана.

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Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними й своєю подругою Мінді,

– говорить Лілі Коллінз.

Надзвичайно легкий, стильний та атмосферний серіал, який ми радимо переглянути й відпочити від робочих буднів. У першому сезоні дівчина вивчала французьку, адже непланово попала у французьку компанію на роботу. У робочий час і поза роботою вела соцмережі, що допомагало розвивати маркетингові стратегії фірми. Нове життя Емілі сповнене романтичними пригодами й деякими проблемами, коли вона намагається завоювати авторитет колег з роботи й, можливо, знову закохатися.

У трейлері зображено головну героїню у вишуканому модному одязі разом зі своїми подругами, колегами та прихильниками:

Мінді (Ешлі Парк);

Каміллою (Камілла Разат);

Габріелем (Лукас Браво);

Антуаном Ламбер (Вільям Абаді);

Люком (Бруно Гуеро);

Жульєном (Самуелем Арнольдом);

начальницею Сільві Грато (Філіппін Леруа-Больйо).

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