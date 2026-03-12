А пока букмекеры еще делают свои прогнозы, 24 Канал предлагает вспомнить, какие фильмы за последние 5 лет становились победителями.
Фильмы, которые получили Оскар в последние годы
"Анора", 2025
Рейтинг IMDb: 7,4
Американский фильм о российских мигрантах с российскими актерами получил статуэтку Оскара в нескольких важных номинациях: "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая режиссура", а Майки Мэдисон – за "Лучшую женскую роль".
А путинист Юрий Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", но не победил. Что интересно, Роберт Дауни-младший высмеял его со сцены.
Если коротко о фильме, то драма, которая рассказывает историю молодой сексуальной работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж.
"Оппенгеймер", 2024
Рейтинг IMDb: 8,2
Фильм рассказывает историю ученого Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Именно он возглавлял команду, работавшую над "Манхэттенским проектом". На большие экраны фильм вышел летом 2023 года и стал одним из самых кассовых.
Лента победила в еще нескольких номинациях:
- Кристофер Нолан стал лучшим режиссером.
- Роберт Дауни-младший получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана".
- Дженнифер Лэйм признана лучшим монтажёром.
- Людвиг Йоранссон получил Оскар за лучшую музыку к фильму.
- Хойт ван Гойтема завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа".
- Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер".
"Все всегда и одновременно", 2023
Рейтинг IMDb: 7,7
Научно-фантастический фильм получил 7 наград из 11.
Сюжет рассказывает об американке китайского происхождения Эвелин Ван, которая вместе со своим мужем руководит прачечной. Через некоторое время женщина узнает, что может перемещать сознание в тела своих двойников из других реальностей. Но оказывается, что у Эвелин есть серьезная миссия – спасти мультивселенную от большого зла – Джоба Тупаки.
"Coda: В ритме сердца", 2022
Рейтинг IMDb: 8,0
Американский фильм рассказывает о Руби Росс – девушке, которая единственная из семьи не имеет недостатка слуха. Она имеет мечту – стать певицей, однако не может оставить родителей и брата, потому что у нее важная роль – сурдопереводчика.
"Земля кочевников", 2021
Рейтинг IMDb: 7,3
В центре истории – Ферн, женщина, которая оказалась в трудном положении. В городке закрылся завод и люди остались без средств к существованию. И на Ферн ждала еще одна беда – она потеряла дом.
Поэтому женщина решает приобрести фургон и начать путешествовать по стране, чтобы найти сезонные подработки.
Какие фильмы номинировали на Оскар-2026?
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Одна битва за другой";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Поезд во сне".