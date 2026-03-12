  • Кристофер Нолан стал лучшим режиссером.
  • Роберт Дауни-младший получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана".
  • Дженнифер Лэйм признана лучшим монтажёром.
  • Людвиг Йоранссон получил Оскар за лучшую музыку к фильму.
  • Хойт ван Гойтема завоевал статуэтку в номинации "Лучшая операторская работа".
  • Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер".

