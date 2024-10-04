На днях Netflix официально объявил о продолжении сериала "Острые Картузы" в формате полнометражного фильма. Киллиан Мерфи вернется к легендарной роли Томаса Шелби. По этому случаю редакция Кино 24 подготовила подборку лучших ролей актера.

Интересно "Острые козырьки" возвращаются на Netflix: опубликовали первые фото со съемок

"Острые козырьки"

Знаменитый гангстерский сериал рассказывает о семье Шелби, которая образовала собственную бандитскую группировку "Острые козырьки" – со своими особыми ценностями, кодексом чести и даже стилем в одежде. События разворачиваются в Бирмингеме в 20-е годы после того, как трое братьев возвращаются с войны. Глава семьи – Томас Шелби, который забыл, что такое любить.



Киллиан Мерфи / Кадр из кино

Киллиан Мерфи исполнил в сериале главную роль и воплотил на экране хладнокровного криминального авторитета. Одного его слова или даже взгляда достаточно, чтобы почувствовать авторитетность и силу персонажа.

"Оппенгеймер"

Биографический фильм сосредоточен на истории физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, которого называют отцом атомной бомбы. Он занимается "Манхэттенским проектом", целью которого было разработать первое ядерное оружие.



Киллиан Мерфи / Кадр из кино

За роль Роберта Оппенгеймера Киллиан Мерфи получил Оскар. И недаром, ведь здесь актер выложился на полную и показал все свои способности, выделяясь среди актерского клада. Он сумел перевоплотиться в сложную и противоречивую историческую фигуру. Без Мерфи лента не смогла бы стать культовой.

"28 дней спустя"

Апокалиптический фильм рассказывает об обычном мужчине Джиме, который просыпается в Великобритании после того, как всю страну поразил вирус. Он превращает всех в безумных убийц. В центре сюжета – четверо людей, которые стремятся спастись.



Киллиан Мерфи / Кадр из кино

Киллиан Мерфи сыграл одинокого главного героя Джима с пронзительным взглядом и решительным характером. Из-за суровых обстоятельств его персонажу приходится измениться и стать сильным.

"Ветер, качающий верес"

События разворачиваются в Ирландии 1920 года, когда страна находилась в борьбе за свою независимость. Братья Дэмьен и Тедди О'Донован оказались по разные войны в переломный момент.



Киллиан Мерфи / Кадр из кино

В мрачном фильме о непростом периоде в истории ирландского сопротивления Киллиан Мерфи сыграл конфликтного Дэмьена, который в течение ленты совершает сомнительные и ужасные решения ради политических убеждений.

