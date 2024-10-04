Днями Netflix офіційно оголосив про продовження серіалу "Гострі Картузи" у форматі повнометражного фільму. Кілліан Мерфі повернеться до легендарної ролі Томаса Шелбі. З цієї нагоди редакція Кіно 24 підготувала добірку найкращих ролей актора.

Цікаво "Гострі Картузи" повертаються на Netflix: опублікували перші фото зі зйомок

"Гострі картузи"

Знаменитий гангстерський серіал розповідає про родину Шелбі, яка утворила власне бандитське угрупування "Гострі картузи" – зі своїми особливими цінностями, кодексом честі та навіть стилем в одязі. Події розгортаються у Бірмінгемі у 20-ті роки після того, як троє братів повертаються з війни. Голова сім'ї – Томас Шелбі, який забув, що таке любити.



Кілліан Мерфі / Кадр з кіно

Кілліан Мерфі виконав у серіалі головну роль та втілив на екрані холоднокровного кримінального авторитета. Одного його слова чи навіть погляду достатньо, щоб відчути авторитетність та силу персонажа.

"Оппенгеймер"

Біографічний фільм зосереджений на історії фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, якого називають батьком атомної бомби. Він займається "Мангеттенським проєктом", метою якого було розробити першу ядерну зброю.



Кілліан Мерфі / Кадр з кіно

За роль Роберта Оппенгеймера Кілліан Мерфі отримав Оскара. І недарма, адже тут актор виклався на повну та показав усі свої здібності, виділяючись з-поміж акторського кладу. Він зумів перевтілитися у складну й суперечливу історичну постать. Без Мерфі стрічка не змогла б стати культовою.

"28 днів потому"

Апокаліптичний фільм розповідає про звичайного чоловіка Джима, який прокидається у Великій Британії після того, як всю країну уразив вірус. Він перетворює усіх у божевільних вбивць. У центрі сюжету – четверо людей, які прагнуть врятуватися.



Кілліан Мерфі / Кадр з кіно

Кілліан Мерфі зіграв самотнього головного героя Джима з пронизливим поглядом та рішучим характером. Через суворі обставини його персонажу доводиться змінитися та стати сильним.

"Вітер, що гойдає верес"

Події розгортаються в Ірландії 1920 року, коли країна перебувала у боротьбі за свою незалежність. Брати Дем'єн та Тедді О'Доновани опинилися по різні війни у переломний момент.



Кілліан Мерфі / Кадр з кіно

У похмурому фільмі про непростий період в історії ірландського опору Кілліан Мерфі зіграв конфліктного Дем'єна, який протягом стрічки вчиняє сумнівні та жахливі рішення заради політичних переконань.

