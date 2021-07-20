"Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус откроют Венецианский кинофестиваль
Источник:24 канал
Новый фильм двукратного лауреата премии Оскар Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) откроет Венецианский международный кинофестиваль, который пройдет с 1 по 11 сентября 2021-го года.
В главных ролях сыграли лауреатка премии Оскар Пенелопа Крус, Росси Де Пальма, Милена Смит, Исраэль Элехальде, Джульетта Серрано, Айтана Санчес-Хихон. И для Пенелопы Крус, и для Росси Де Пальма "Параллельные матери" станут восьмой совместной работой с Педро Альмодоваром. Об этом сообщила пресс-служба фильма "Вольга Украина".
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"Я родился как кинорежиссер в 1983 году в Венеции, – прокомментировал новость Педро Альмодовар, – в секции Mezzanotte Mezzogiorno. Тридцать восемь лет спустя меня пригласили открыть фестиваль. Я не могу выразить радость и честь, и как много это значит для меня. Я очень благодарен фестивалю за это признание и надеюсь ему отвечать".
Больше новостей о фильме, в частности украинскую дату премьеры и официальный трейлер – пресс-служба сообщит позже.
Все, что мы знаем о фильме "Параллельные матери" сегодня
Режиссер и автор сценария
Педро Альмодовар – две премии Оскар, четыре награды Каннского кинофестиваля.
Его фильмы:
- "Боль и слава";
- "Человеческий голос";
- "Все о моей матери";
- "Поговори с ней";
- "Возвращение";
- "Женщины на грани нервного срыва";
- "Джульетта";
- "Разорванные объятия".
На съемках фильма "Параллельные матери" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"
Оператор
Хосе Луис Алькайне – награда Каннского кинофестиваля.
Фильмы, которые Хосе снял:
- "Кожа, в которой я живу";
- "Возвращение";
- "Женщины на грани нервного срыва";
- "Свяжи меня";
- "Взрыв из прошлого".
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Актерский состав
Пенелопа Крус – премия Оскар, премия Каннского кинофестиваля;
Актриса сыграла в таких лентах:
- "Вики Кристина Барселона",
- "Возвращение",
- "Кокаин",
- "Не уходи",
- "Разорванные объятия",
- "Пираты Карибского моря: На странных берегах",
- "Эскобар",
- "Ванильное небо",
- "Боль и слава".
Росси де Пальма – две номинации на премию Goya.
Снимался в таких фильмах:
- "Женщины на грани нервного срыва",
- "Разорванные объятия",
- "Цветок моей тайны",
- "Кика",
- "Джульетта".
Милена Смит – номинация на премию Goya.
В 2005 году Милена сыграла в фильме "Переступить черту".
"Параллельные матери" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"
Айтана Санчес-Хихон
Актер сыграл в таких картинах:
- "Прогулка в облаках",
- "Машинист",
- "Я не боюсь",
- "Опасности любви",
- "Обнаженная маха".