Укр Рус
Кино Киноновости Что известно о польском актере Павеле Делонге, который сыграл Адама в "Кофе с кардамоном"
2 декабря, 17:54
3

Что известно о польском актере Павеле Делонге, который сыграл Адама в "Кофе с кардамоном"

Марта Гнат
Основные тезисы
  • Павел Делонг - польский актер, известный ролями в польских, украинских, российских и американских фильмах, в частности "Список Шиндлера".
  • На съемочной площадке "Кофе с кардамоном" с ним было трудно работать из-за его привычки переписывать сцены, что мешало работе команды.

Вчера, 1 декабря, уже начался показ второго сезона "Кофе с кардамоном. Сила земли". Известно, что в новой части не будет героя Адама, которого сыграл польский актер Павел Делонг.

В материале 24 Канала предлагаем узнать, что известно о Павеле и почему украинской команде было трудно с ним работать.

Обратите внимание Где смотреть 2 сезон сериала "Кофе с кардамоном․ Сила земли" онлайн

Павел – польский актер кино, театра и телевидения. В 1993 году окончил Краковскую академию театрального искусства имени Станислава Выспянского. Сначала дебютировал в спектакле, а впоследствии выступал в варшавских театрах.

Интересно, что Делонгу посчастливилось сняться в популярном фильме Стивена Спилберга – "Список Шиндлера". В одном из интервью актер рассказывал, что он очень хотел попасть в кинокартину, которую снимали в Кракове, однако не везло. Но через несколько дней к нему позвонил другой режиссер, который пригласил Павела на пробы. Вот так ему удалось получить роль в ленте.

С этого момента профессиональная карьера пошла вверх. Делонга хорошо знает российская аудитория, ведь актер снялся во многих их фильмах. Кроме того, имя звезды можно увидеть в фильмах и сериалах польского, украинского, белорусского, французского и американского производства.

Павел Делонг / Фото с фейсбука актера

В Украине Павел стал известным благодаря роли Адама в популярном сериале "Кофе с Кардамоном". Авторы сообщили, что в новом, втором сезоне, этого героя не будет в сюжете.

Павел Делонг в сериале "Кофе с кардамоном" / Фото с фейсбука актера

Но оказалось, что команде было очень сложно работать с Делонгом на съемочной площадке.

Ирина Громозда, режиссер сериала, рассказала, что Павел переписывал сцены и не прислушивался к команде. Она убеждена, что сюжет мог бы быть интереснее, если бы актер не вмешивался в процесс.

Ирина говорит, что он приносил на съемочную площадку тексты, в которых не оставалось места для других актеров, и категорически заявлял, что будет играть именно так, как написал.

Актер не любит на публику выносить частную жизнь. Но перси таки кое-что известно об отношениях Павела.

С гражданской женой Катажиной Гайдарской мужчина познакомился в театральной школе. Как известно, сегодня пара не вместе, однако у них есть общий сын Павел.

Павел Делонг с сыном / Фото с фейсбука

Позже актеру приписывали роман с Эммой Киворковой-Рачковской – дантисткой и совладелицей варшавской стоматологической клиники Villa Nova.

СМИ также писали, что Делонг встречается с бывшей женой российского актера Марата Башарова – Екатериной Архаровой. Но впоследствии пара решила остаться друзьями.

Известно, что сегодня сердце Павела занято.

Когда Россия развернула против Украины полномасштабную войну, то польский актер осудил действия страны-агрессора и поддержал украинцев. Он признавался, что предлагал убежище своим коллегам из Украины и пытался рассказывать правду всему миру.

Павел продолжает развивать карьеру в польском театре и кино и активно ведет соцсети.

Также читайте об актере, который сыграл сына Адама во 2 сезоне "Кофе с кардамоном".