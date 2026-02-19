Текучев откровенно рассказал о гонорарах актеров театра и приглашенных коллег. Об этом он признался в интервью "Главкому".

Рекомендуем Уже не "Белла Вита": в Украине выйдет еще одна 4-серийная мелодрама

Что сказал Павел Текучев о гонорарах в театре?

Павел Текучев объяснил, что Театр имени Леси Украинки часто привлекает к новым проектам актеров из других театров, и их гонорар может превышать зарплату актеров труппы в несколько раз. Это нормальная практика, когда администрация театра приглашает артистов из других коллективов. Однако, по словам актера, должны существовать честность и справедливость.

Текучев отметил, что все должны работать на одинаковых условиях – получать достойную и равную оплату, чтобы не было ситуаций, когда кого-то недооценивают, а кого-то переоценивают.

По словам артиста, такая практика является новой, раньше ее не было, поэтому коллектив только учится работать в этих условиях. В то же время он выразил надежду, что ко всем актерам всегда будет уважительное и равное отношение – независимо от театра, в котором они работают, и уровня их медийности.

Кроме того, Павел рассказал, что часто актеры труппы остаются без работы и это также проблема.

Это нечестно, мне кажется, когда есть актеры, которых уже годами не привлекают к работе. Зачем их тогда держать в труппе? Тогда давайте будем честными и говорить, что с ними мы дальше не продолжаем сотрудничать, чтобы люди не имели надежду, будто они что-то получат, а на самом деле сидят без работы,

– поделился актер.

Текучев обратил внимание на то, что национальным театрам в вопросе зарплаты повезло чуть больше, чем другим. Он отметил, что очень хотел бы, чтобы рано или поздно этот вопрос подняли. В то же время добавил, что, вероятно, это стоит делать не во время военных действий, ведь сейчас существуют более насущные проблемы. Однако в итоге уровень оплаты труда работников искусства должен быть пересмотрен.

Кто такой Павел Текучев?

Павел Текучев является одним из популярных молодых украинских актеров. Он сыграл главные роли в таких лентах, как "Вестник", "Обратное направление", "Когда ты выйдешь замуж" и других. Кроме того, он является актером Театра имени Леси Украинки.

Недавно артист также был одним из участников благотворительного спецефира "Танцев со звездами", где станцевал зажигательное ча-ча-ча с партнершей Анной Карелиной.

Кроме того, Павел Текучев – семьянин и отец маленького сына.

Наша редакция брала интервью у Павла, в котором он рассказал о своей роли в фильме "Вестник", отношение к мобилизации, украинский кинематограф и многое другое. Читайте по ссылке.