Текучев відверто розповів про гонорари акторів театру та запрошених колег. Про це він зізнався в інтерв'ю "Главкому".

Що сказав Павло Текучев про гонорари в театрі?

Павло Текучев пояснив, що Театр імені Лесі Українки часто залучає до нових проєктів акторів з інших театрів, і їхній гонорар може перевищувати зарплату акторів трупи у кілька разів. Це нормальна практика, коли адміністрація театру запрошує артистів з інших колективів. Однак, за словами актора, мають існувати чесність і справедливість.

Текучев наголосив, що всі повинні працювати на однакових умовах – отримувати гідну й рівну оплату, аби не було ситуацій, коли когось недооцінюють, а когось переоцінюють.

За словами артиста, така практика є новою, раніше її не було, тож колектив лише вчиться працювати в цих умовах. Водночас він висловив сподівання, що до всіх акторів завжди буде шанобливе та рівне ставлення – незалежно від театру, в якому вони працюють, і рівня їхньої медійності.

Крім того, Павло розповів, що часто актори трупи залишаються без роботи і це також проблема.

Це нечесно, мені здається, коли є актори, яких уже роками не залучають до роботи. Навіщо їх тоді тримати у трупі? Тоді давайте будемо чесними і казатимемо, що з ними ми далі не продовжуємо співпрацювати, щоб люди не мали надію, ніби вони щось отримають, а насправді сидять без роботи,

– поділився актор.

Текучев звернув увагу на те, що національним театрам у питанні зарплати пощастило трохи більше, ніж іншим. Він зазначив, що дуже хотів би, аби рано чи пізно це питання порушили. Водночас додав, що, ймовірно, це варто робити не під час воєнних дій, адже зараз існують більш нагальні проблеми. Однак у підсумку рівень оплати праці працівників мистецтва має бути переглянутий.

Хто такий Павло Текучев?

Павло Текучев є одним із популярних молодих українських акторів. Він зіграв головні ролі у таких стрічках, як "Вічник", "Зворотний напрямок", "Коли ти вийдеш заміж" та інших. Крім того, він є актором Театру імені Лесі Українки.

Нещодавно артист також був одним із учасників благодійного спецефіру "Танців з зірками", де станцював запальне ча-ча-ча з партнеркою Анною Кареліною.

Крім того, Павло Текучев – сім'янин і батько маленького сина.

Наша редакція брала інтерв'ю у Павла, в якому він розповів про свою роль у фільмі "Вічник", ставлення до мобілізації, український кінематограф та багато іншого. Читайте за посиланням.