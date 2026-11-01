Не только маньяк Джо Голдберг: 3 самых крутых роли Пенна Бэджли, которые стоит посмотреть

Сначала зрители полюбили Пенна Бэджли в образе застенчивого умника из элитной школы. Впоследствии актер поразил всех ролью харизматичного сталкера и опасного убийцы.

Сегодня, 1 ноября, актер отмечает свой 40-й день рождения. По этому случаю 24 Канал собрал увлекательные сериалы с участием этого талантливого артиста.

"Ты" (2018 – 2025)

Рейтинг IMDb: 7,6

Менеджер книжного магазина Джо Голдберг кажется просто идеальным парнем. Однако за очаровательной улыбкой героя на самом деле скрывается опасный преследователь и жестокий манипулятор. Ради внимания любимой женщины он легко идет на любые преступления и хладнокровно устраняет все препятствия на своем пути.

"Ты": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают жутковатую харизму Пенна Бэджли и динамичный сюжет сериала. В то же время эксперты критикуют сериал за чрезмерную романтизацию токсичных отношений в первых сезонах.

"Сплетница" (2007 – 2012)

Рейтинг IMDb: 7,5

Жизнь подростков из элитного района Нью-Йорка постоянно бурлит из-за громких интриг и скандалов. Все усложняет загадочная блогерша, которая регулярно публикует самые грязные секреты местных мажоров и разрушает их судьбы. В то же время простой парень из Бруклина Дэн Хамфри случайно попадает в эту закрытую тусовку и пытается найти там свое место. Впоследствии юноша становится чрезвычайно важной фигурой в этой сложной игре богачей.

"Сплетница": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают яркие костюмы и отмечают культовый статус шоу. Однако эксперты критикуют проект за откровенно абсурдные сюжетные повороты в последних эпизодах.

"Пощечина" (2015)

Рейтинг IMDb: 6,2

Обычная семейная вечеринка мгновенно превращается в настоящую катастрофу из-за одного неожиданного инцидента. Взрослый мужчина прямо на глазах у гостей дает пощечину чужому ребенку за плохое поведение. Это скандальное событие сразу раскалывает близкий круг друзей и родственников на два враждующих лагеря.

"Пощечина": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают мощный актерский состав и остросоциальный посыл. В то же время эксперты критикуют картину за откровенно эгоистичных персонажей, которым очень трудно сопереживать.

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