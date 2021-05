Как первая "Миссия невыполнима" навсегда изменила карьеру Тома Круза – к лучшему или к худшему

В этом году мы празднуем 25-летие фильма "Миссия невыполнима" (1996). Юбилей знаменует собой не только выпуск замечательного фильма, который развился в огромную франшизу, но и поворотный момент в карьере Тома Круза – подробнее на Кино 24.

Том Круз – одна из самых известных кинозвезд в мире. Он ворвался на сцену в 80-х годах прошлого века, сыграв в таких фильмах, как "Рискованный бизнес", "Лучший стрелок" и "Человек дождя". Это было именно то время, когда правила съемки в Голливуде менялись и Крузу грозила опасность стать новой звездой с визуальными спецэффектами. Но дебютировав как продюсер в фильме "Миссия невыполнима" и укрепившись в творческой стороне кинопроизводства, Круз обеспечил себе успех на долгие годы – как на благо, так и во вред.

Первый взлет Тома Круза

Paramount Pictures начала разработку экранизации "Миссия невыполнима" для большого экрана еще в 1991 году, но имя Круза в истории фильма появилось лишь в 1993 году, когда Paramount подыскивала актера для нового проекта. Именно тогда Круз загорелся идеей стать продюсером фильма "Миссия невыполнима". Это произошло в тот момент, когда Голливуд находился на подъеме масштабной эволюции. "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgment Day) в 1991 году представил миру первого полностью компьютерного персонажа, а "Парк Юрского периода" (Jurassic Park) в 1993 году усовершенствовал эту новую технологию, оживив динозавров.



Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день" / IMDb

Неожиданно Голливуд полностью сосредоточился на блокбастерах с компьютерной графикой. Поэтому в течение следующих нескольких лет высокие кассовые сборы были у таких фильмов, как "День независимости" (Independence Day) и "Армагеддон" (Armageddon) – в которых зрелищность была столь же масштабной (или еще более масштабной), как и кинозвезды, которые приняли участие в создании фильма.

С начала своей карьеры Круз никогда не плелся в конце, поэтому с конца 80-х до начала 90-х его актерская игра расширилась до сложных драматических картин, как "Человек дождя" (Rain man), "Рожденный 4 июля" (Born on the Fourth of July) и "Фирма" (The Firm). Поэтому, заглядывая в будущее своей карьеры, он решил взять дело в свои руки, сняв фильм, который был бы не только блокбастером, но и при этом имел сильную кинематографическую ценность. И вот Том Круз встретил Брайана Де Пальма, своего будущего режиссера.



Том Круз и Дастин Хоффман в фильме "Человек дождя" / IMDb

Круз всегда интересовался созданием фильмов. Продюсер Джерри Брукхаймер это всегда подчеркивал. Том Круз даже участвовал в написании сценария для Top Gun, и именно Круз подтолкнул "Дни грома" (Days of Thunder) к успеху. Он всегда стремился занять сильную творческую роль в большинстве своих фильмов.

В "Миссии невыполнимой" я был режиссером, а Круз – капитаном корабля,

– объясняет режиссер Де Пальма в своем документальном фильме.

Они полностью согласились, что в фильме "Миссия невыполнима" они откажутся от тогда еще новейшей тенденции Голливуда – компьютерных спецэффектов – в пользу самостоятельного или частичного выполнения трюков для сюжета фильма.

Том Круз выполняет трюк в фильме "Миссия невыполнима" / IMDb

Сотрудничество и результаты взлета

Актер выразительно очертил свой собственный карьерный путь к "Миссии невыполнимой" (и, как известно, отклонял настойчивые просьбы сделать Top Gun 2). Именно во время и после съемок этого фильма он стал еще более актуальным уже не только как актер, но и как продюсер.

Его сотрудничество с Кэмероном Кроу в фильме 1996 года "Джерри Магуайер" (Jerry Maguire) было настолько плодотворным, что когда они воссоединились для фильма "Ванильное небо" (Vanilla Sky) в 2001 году, Круз стал продюсером фильма и помог его творчески оформить. Даже в фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut) известная эпическая постановка во многом была результатом сотрудничества Круза, Кубрика и Николь Кидман.



Том Круз в фильме Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами" / IMDb

Существует ли жизнь за пределами франшиз?

Когда дело дошло до создания франшизы Mission: Impossible – особенно когда пришло время делать продолжение – Круз приложил достаточно большие усилия, чтобы пойти совсем другим путем для Mission: Impossible II. Он не только нанял режиссера Джона Ву для руководства над фильмом, но и вдохновил его сделать фильм своим, совсем другим, чем предыдущие работы Де Пальма. Не пытаться соответствовать стилю Де Пальма, а снять фильм Джона Ву "Миссия невыполнима". Эта тенденция продолжалась в каждом сиквеле "миссии". Для Тома Круза было принципиально важно, чтобы каждый фильм во франшизе был не только не похож, но и контрастно отличался.

Карьера Круза пошла вниз из-за нескольких некачественных фильмов и из-за событий в его личной жизни, но "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" 2011 года буквально вернула его на вершину, ведь Том Круз самостоятельно выполнил потрясающий трюк: актер висел на самом высоком здании в мире.



Том Круз во время выполнения трюка для фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" / Paramount Pictures

Сейчас Круз и Кристофер Маккуорри работают над "Миссией невыполнимой 7" и "Миссией невыполнимой 8" одновременно. Для одного из этих фильмов Круз совершил самый опасный трюк в своей карьере. Актер спрыгнул на велосипеде с рампы над обрывом, а затем раскрыл парашют – и это спустя 25 лет после первого фильма.

Том Круз вне выполнения невыполнимых миссий

"Миссия невыполнима" однозначно изменила карьеру Круза в худшую сторону, хоть и не сразу. Фильм позиционировал Круза как звезду боевиков, хотя он и продолжал работать над более драматичными проектами с такими интересными режиссерами, как Кроу, Кубрик и Пол Томас Андерсон.

В начале 2000-х голливудский рынок становился все более и более насыщенным блокбастерами, особенно после супергеройского бума Людей Икс и Человека-паука. Кто-то может возразить, что такие фильмы, как "Джек Ричер" или "Сделано в Америке", позволили Крузу проявить свой драматический талант, но эти фильмы по-прежнему были упакованы в обертку "развлекательного экшна". С тех пор, как вышли эти фильмы, актер и близко не подошел к созданию чего-то столь же увлекательного, опасного или эмоционально уязвимого, как "Магнолия", "С широко закрытыми глазами" или "Соучастник" (Collateral).



Кадр из фильма "Магнолия" режиссера Пола Томаса Андерсона / IMDb

Своим примером Круз доказал, что успешную карьеру современного актера можно построить и без помощи компьютерной графики, продолжая демонстрировать потрясающие трюки в фильмах. Был бы он таким успешным, если бы продолжил сниматься в драматических фильмах от знаменитых режиссеров? Наверное, нет, именно поэтому он пошел другим путем.

Сейчас известно, что съемки 7 части "Миссии" завершились. А съемки следующего фильма перенесли на лето 2021 года, поскольку Том Круз вовлечен в промо-кампанию его ленты "Топ Ган: Мэверик". Пока же поклонники ожидают премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик". в ноябре 2021 года.