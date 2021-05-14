Ролик сможет напугать гримом персонажей ведь по сюжету, главные события разворачиваются в Лас-Вегасе, где неизвестный вирус превратил американцев в зомби. Однако монстры в этом боевике – создания не лишенные интеллекта, поэтому группе наемников придется столкнуться с мощными противниками.

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Небольшой отряд созвал богач. Он, покидая Лас-Вегас во время эпидемии, не успел вывезти из своего казино деньги из сейфа. Поэтому бизнесмен нанимает профессиональных бойцов, которые уже отошли от дел, для того, чтобы вернуть утраченное.

Актерский состав "Армии мертвецов"

Внимание киноманов точно привлечет увлекательный экшн, ведь вооруженные наемники фактически будут противостоять целому городу зомби. Интересным будет и актерский состав "Армии мертвецов": к проекту присоединились звезды Marvel и "Игры престолов". В частности, в фильме сыграли актеры:

Дэйв Батиста – Скотт Уорд

Элла Пернелл – Кейт Уорд

Ана де ла Регера – Крус

Гаррет Диллахант – Фрэнк Питерс

Тиг Нотаро – Мариенн Питерс

Рауль Кастильо – Майки Гусман

Нора Арнезедер – Лили и др.

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"Армия мертвецов" выйдет на Netflix 21 мая / Фото Netflix