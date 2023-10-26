Истории обычных людей, их отвага и сопротивление россиянам вдохновили на создание сериала. Об этом 24 Каналу рассказала шоуранерша сериала "Первые дни" Анастасия Лодкина, заметив, что в самые тяжелые дни украинцы продемонстрировали упорство, а главное – веру в то, что все будет хорошо.

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"Первые дни" – еще одна возможность рассказать миру о войне

Идея создания сериала появилась в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда стало известно о многих историях киевлян, которые продолжали сопротивление, спасали от голода животных, были полностью отрезаны от логистики, но не сдавались.

Мне кажется, они передали и остальным людям и даже тем, кто уехал, надежду. Эти истории меня так вдохновили, что мы их собрали в список, надеясь, что когда-нибудь сможем рассказать эти невероятные примеры устойчивости,

– заметила Анастасия Лодкина.

Когда состоялась деоккупация Киевщины, появилась возможность работать над тем, чтобы рассказать эти истории миру, поделиться опытом войны. Более того, иностранцы часто спрашивали, почему Украина не сдается, откуда имеет силы бороться – сериал стал возможностью это объяснить.

Шоуранерка сериала "Первые дни" рассказала о главных идеях сериала: смотрите видео

За рубежом украинский материал восприняли очень хорошо и сразу же предложили писать сценарий, подбирать режиссеров и определять истории.

Писать о болезненных вещах, трагедиях, потерях – очень трудно. У меня, как у сценаристки, еще не хватает речи, чтобы описать такие события. А описывать опыт повседневной жизни во время войны, когда люди утром проснулись и должны были принимать решения – это то, что мы могли сделать,

– рассказала шоуранерша сериала.

Интересно, что истории людей рассказывают 6 разных режиссеров, у каждого свой голос, интонация и видение первых дней войны. Предпоказы, уже состоявшиеся в нескольких странах, подтверждают, что сериал не оставляет никого равнодушным.

"Таким образом мы можем рассказать им (иностранцам – 24 Канал) даже больше, чем рассказывают в новостях, потому что человеческое измерение – очень простое измерение этой истории", – подчеркнула Анастасия Лодкина.

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